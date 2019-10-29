В Туле в День народного единства выступит певица Ханна

4 ноября, в День народного единства, в музейно-выставочном комплексе Тульского кремля состоится XIII Межрегиональный фестиваль национальных культур «Страна в миниатюре». В его программе: гала-концерт творческих коллективов национальных общественных организаций, землячеств, объединений и отдельных исполнителей из Тулы, Тульской, Калужской, Тверской, Московской областей, мастер-классы и выставки.

А с 18.00 на сцене городского пространства «Искра» туляков и гостей города ожидает концерт, хедлайнером которого станет популярная российская певица Ханна.

Вход свободный!