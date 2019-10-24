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Leo Abrahams

Leo Abrahams

В «Типографии» выступит гитарист, композитор, аранжировщик и саунд-продюсер из Великобритании Лео Абрахамс.

На концерте Лео покажет свою актуальную программу — преимущественно гитарно-электронный амбиент. Вовлечённость Абрахамса в исполняемую музыку навсегда влюбляет в него и слушателей, и коллег, и продюсеров, и работодателей.

В списке его работ есть записи с Лондонским филармоническим оркестром и запись гитары для Бориса Гребенщикова. Среди тех, с кем он сотрудничал: Имоджен Хип, Дэвид Холмс, Пол Саймон, Мэриэн Фейтфул, Ник Кейв, Брайан Ино, Адель, Эд Ширан, Энни Леннокс, Брайан Ферри. Музыка с его участием звучит в известных фильмах, например, «Код 46», «Милые кости» и франшизе о «друзьях Оушена».
 

Одна из последних его работ в сотрудничестве с Брайаном Ино — работа над одиозным проектом «Дау» Ильи Хржановского, которая сама по себе вызывает беспрецедентный интерес.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
14 ноября 2019, четверг
19:00
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Касса
Ольга Бузова
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30 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1800 ₽
Сергей Дроботенко
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10 декабря, вторник 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Новогоднее Шар Шоу
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27 - 28 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 300 ₽
Пигмалион
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22 ноября, пятница 18:30
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-2200 ₽
Ангелы на крыше
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13 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2300 ₽
Тролль гнет ель
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21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
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