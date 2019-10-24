Leo Abrahams

В «Типографии» выступит гитарист, композитор, аранжировщик и саунд-продюсер из Великобритании Лео Абрахамс.

На концерте Лео покажет свою актуальную программу — преимущественно гитарно-электронный амбиент. Вовлечённость Абрахамса в исполняемую музыку навсегда влюбляет в него и слушателей, и коллег, и продюсеров, и работодателей.

В списке его работ есть записи с Лондонским филармоническим оркестром и запись гитары для Бориса Гребенщикова. Среди тех, с кем он сотрудничал: Имоджен Хип, Дэвид Холмс, Пол Саймон, Мэриэн Фейтфул, Ник Кейв, Брайан Ино, Адель, Эд Ширан, Энни Леннокс, Брайан Ферри. Музыка с его участием звучит в известных фильмах, например, «Код 46», «Милые кости» и франшизе о «друзьях Оушена».



Одна из последних его работ в сотрудничестве с Брайаном Ино — работа над одиозным проектом «Дау» Ильи Хржановского, которая сама по себе вызывает беспрецедентный интерес.