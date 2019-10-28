Фото из архива Myslo.
В Тульской области пройдет рейд ГИБДД «Нелегальный перевозчик»
Мероприятие состоится с 29 октября по 7 ноября.
В Тульской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик». Он необходим для профилактики аварийности с участием пассажирского автотранспорта. Рейд ГИБДД состоится с 29 октября по 7 ноября 2019 года.
Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области будут обращать особое внимание на такие правонарушения: несоблюдение водителями режима труда и отдыха, перевозка пассажиров на автобусах или легковых такси, имеющих технические неисправности, при которых их эксплуатация запрещена, внесение незарегистрированных изменений в конструкцию автобусов, которые являются одними из основных причин высокой тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием.
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