В Тульской области пройдет рейд ГИБДД «Нелегальный перевозчик»

Фото из архива Myslo.

В Тульской области пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный перевозчик». Он необходим для профилактики аварийности с участием пассажирского автотранспорта. Рейд ГИБДД состоится с 29 октября по 7 ноября 2019 года.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области будут обращать особое внимание на такие правонарушения: несоблюдение водителями режима труда и отдыха, перевозка пассажиров на автобусах или легковых такси, имеющих технические неисправности, при которых их эксплуатация запрещена, внесение незарегистрированных изменений в конструкцию автобусов, которые являются одними из основных причин высокой тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с их участием.