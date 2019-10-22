Билеты на концерт J. Seven можно купить с 30% скидкой

Фото из профиля @j.seven.israel

Концерт звезды израильской эстрады состоится уже завтра, 23 октября, в Городском концертном зале. Начало в 18.30.

Вы можете купить билеты на лучшие места без очереди и переплаты, кликнув на красную кнопку ниже.

Артиста с псевдонимом J. Seven называют человеком-оркестром. Его «приоритетный» инструмент — саксофон, а еще музыкант прекрасно играет на испанской гитаре, блок-флейте и барабанах.

На сцене J. Seven отличается своей активной манерой, артистизмом и неординарным поведением на сцене. Несмотря на то, что в руках у него один из сложнейших инструментов, он двигается, выходит в зал, танцует во время игры на саксофоне и общается со зрителями.

Приобрести билеты на концерт можно в любой точке продаж Myslo-кассы по адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной