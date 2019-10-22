В Тульской области отреставрируют пять объектов культурного наследия за 118 млн рублей

Из них 32 млн рублей – средства из регионального бюджета.

21 октября на еженедельном оперативном совещании, которое провел губернатор Алексей Дюмин, обсудили проект бюджета региона на 2020 год и финансирование мероприятий по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля.

Глава региона напомнил, что в федеральном бюджете предусмотрены значительные средства на реставрацию объектов культуры в городах Засечной черты. Средства на софинансирование этих работ заложены и в проекте регионального бюджета.

Заместитель министра – директор департамента культуры министерства культуры Тульской области Ирина Иванова сообщила, что запланирована реставрация пяти объектов культурного наследия: это «Дом купца Астафьева» в с. Крапивна Щекинского района, «Церковь Богоявления Пресвятой Богородицы» (с приспособлением под краеведческий музей) и «Дом Сторожева» (в п. Одоев), «Гимназия женская» в г. Плавске и дом 8 по ул. Менделеевская в г. Туле.

Общая сумма финансирования составит более 118 млн рублей, из них более 86 млн рублей – средства федерального бюджета, 32 млн рублей –регионального.

Также ремонт будет проведен в г. Чекалине – в здании, где будет располагаться Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный музей-заповедник. На эти работы выделено 10,95 млн рублей федеральных средств и 4 млн рублей региональных средств.

Напомним, в 2018 году в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля было отреставрировано 7 объектов культурного наследия, к концу этого года - 5 объектов.