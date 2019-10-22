5 и 7 ноября в Туле на ул. Жаворонкова запретят движение транспорта
Будьте внимательны.
5 и 7 ноября в связи с празднованиями, посвященными Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, в Туле введут ограничения движения.
По ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр. Ленина, на площади у здания УМВД России по Тульской области:
- с 6.00 до 12.00 запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств;
- с 8.00 до 12.00 ограничат движение всех видов транспортных средств.
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