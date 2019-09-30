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В Подмосковье ограбили дом тренера «Арсенала» Игоря Семшова
Фото из архива Myslo.

В Подмосковье ограбили дом тренера «Арсенала» Игоря Семшова

По некоторым данным, злоумышленники вынесли из жилища ценностей на сумму около 20 млн рублей.

В ночь на 29 сентября в подмосковной деревне Маслово неизвестные ограбили дом тренера тульского «Арсенала» Игоря Семшова. Как сообщают федеральные СМИ, грабители забрались в жилище, когда там находилась супруга Семшова с детьми. Она вышла на шум и увидела четырех преступников, которые скрывали лица шарфами. По некоторым данным, все они азиатской внешности.

Сообщается, что один из грабителей ударил женщину и угрожал избить детей, если она поднимет шум.

В итоге преступники вынесли из дома несколько наручных часов с бриллиантами, а также золотые часы Burberry, Longines и Carl F. Bucherer. Общий ущерб составил около 20 миллионов рублей.

Подробности происшествия устанавливаются.

Отметим, что в июле 2019 года главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко стал жертвой воров. Неизвестные вскрыли его автомобиль Land Cruiser, который был припаркован в Туле возле Центрального стадиона на ул. Агеева.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:47 +3
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