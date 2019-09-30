Названы управляющие компании Тулы с наибольшим количеством жалоб на отопление

Было отмечено, что еще до официального начала отопительного сезона теплоноситель подали в детские, образовательные и лечебные учреждения, где имелась техническая возможность. Так, 22 сентября тепло поступало на 85 объектов: 38 детских садов, 32 школы, 9 учреждений дополнительного образования, 6 объектов здравоохранения.

По постановлению и.о. главы администрации города Тулы отопительный сезон в Туле был начат с 23 сентября. В этот день было запущено 157 котельных из 177, 1409 многоквартирных домов из 3056, 188 объектов социальной сферы из 306.

На 24 сентября в работе было 174 котельных из 177, 2383 МКД из 3056, 221 объектов социальной сферы из 306. На 25 сентября были запущены 176 котельных из 177, 2998 домов из 3056, и 100% объектов социальной сферы.

ООО «Тульское ОКБА» не выполнило постановление администрации города Тулы и начала работу котельной только 26 сентября. Теплоноситель от нее подается на один многоквартирный дом по ул. Болдина, 96.

В настоящий момент тепло подается на все многоквартирные дома и социальные учреждения.

На совещании было отмечено, что администрация города Тулы продолжает мониторинг работы управляющих компаний по регулировке систем центрального отопления многоквартирных домов.

С 20 сентября на телефоны горячих линий поступило 4027обращений. Самый основной пик обращений — до 750 в день – пришелся на период с 25 по 27 сентября. В настоящее время количество обращений снизилось до 270 в день.

Каждое обращение отрабатывается в течение суток сотрудниками управляющих компаний. В случае несвоевременного решения проблемы сотрудники администрации города Тулы совместно с управляющими компаниями и теплоснабжающими организациями осуществляют комиссионные выходы в квартиры заявителей по вопросу отсутствия или некачественного теплоснабжения. По всем выявленным нарушениям принимаются оперативные меры по их устранению.

Больше всего обращений поступило в адрес следующих управляющих компаний:

«Восход»,

«Лидер»,

«Альянс»,

«Тулжилхоз»,

«Ваш дом»,

«КИТ».

Эти управляющие компании взяты на особый контроль администрацией города.

- Работу обозначенных управляющих компаний нужно держать на особом контроле, обращаться в Государственную жилищную инспекцию по Тульской области. Все вопросы с регулировкой подачи тепла в квартиры уже необходимо завершить. С теми УК, кто эту работу затягивает, разбираться нужно по всей строгости. Необходимо продолжить мониторинг температурного режима, особенно в социальных объектах. Территориальным управлениям нужно продолжить организовывать работу телефонов горячих линий в том же режиме: без выходных, с 8.00 до 20.00, — отметил исполняющий обязанности главы администрации города Тулы Дмитрий Миляев.

Дмитрий Миляев подчеркнул также, что персональная ответственность за оперативное реагирование по устранению аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения лежит на заместителе главы администрации города Тулы — начальнике управления по городскому хозяйству Романе Мурзине. А все аварийные службы города должны быть в состоянии повышенной готовности, чтобы люди не оставались без тепла.