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СЛОТ привезет в Тулу «200 кВт»!

СЛОТ привезет в Тулу «200 кВт»!

17 ноября ждем группу на большом концерте в тульском клубе Backstage.

Самый неожиданный и провокационный альбом за всю историю коллектива: именно на «200 кВт» разорвалась прочная нить, связывающая названия альбомов с их порядковыми номерами.
 
«200 кВт» музыканты записали год назад. Концепт, звук и подача удивили уже устоявшуюся аудиторию поклонников СЛОТ. Публика вполне позитивно и с неподдельным энтузиазмом вкатывается в обновлённый СЛОТ. «200 кВт» — это динамичный, изрядно электронный, агрессивный, и злободневный дэнс-кор.
 

Игорь «КЭШ» Лобанов в интервью nashe.ru сказал так:

- В общем — это чистое движение вперёд! Никаких попыток зацепиться за прошлое и никакого нытья, что кто-то из старой публики может чего-то не догнать… Парни и диффчонки, время ускоряться!

Никита Муравьев:

– В этом альбоме акцент сделан на драйв и энергию через край.

Дария «Нуки» Ставрович:

– Была задумка сделать смешение танцевальных жанров и нашего старого доброго металла. Кажется, получилось!

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:32 +2
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