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В центре Тулы после ДТП перевернулся внедорожник

В центре Тулы после ДТП перевернулся внедорожник

В результате аварии пострадал один человек.

Вечером 27 сентября в Туле на пересечении улиц Буденного и Льва Толстого произошло ДТП с участием автомобилей «Фольксваген Туарег» и «Тойота Венза».

По предварительной информации, «Фольксваген» двигался по ул. Л. Толстого, которая является главной, а «Тойота» — по второстепенной ул. Буденного.

В результате столкновения оба автомобиля вылетели с проезжей части, при этом один внедорожник опрокинулся на крышу.

По имеющейся на настоящий момент информации, в обеих машинах за рулем находились женщины.

Водителя «Тойоты» доставили в больницу. Ее состояние предстоит оценить медикам.

Окончательную причину ДТП установят сотрудники ГИБДД.

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ДТП на ул. Буденного в Туле, Фото: 1
ДТП на ул. Буденного в Туле, Фото: 2
ДТП на ул. Буденного в Туле, Фото: 3
ДТП на ул. Буденного в Туле, Фото: 4
ДТП на ул. Буденного в Туле, Фото: 5
ДТП на ул. Буденного в Туле, Фото: 6
ДТП на ул. Буденного в Туле, Фото: 7
ДТП на ул. Буденного в Туле, Фото: 8
ДТП на ул. Буденного в Туле, Фото: 9
ДТП на ул. Буденного в Туле, Фото: 10
ДТП на ул. Буденного в Туле, Фото: 11
ДТП на ул. Буденного в Туле, Фото: 12
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
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