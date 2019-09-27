В центре Тулы после ДТП перевернулся внедорожник

В результате аварии пострадал один человек.

Вечером 27 сентября в Туле на пересечении улиц Буденного и Льва Толстого произошло ДТП с участием автомобилей «Фольксваген Туарег» и «Тойота Венза».

По предварительной информации, «Фольксваген» двигался по ул. Л. Толстого, которая является главной, а «Тойота» — по второстепенной ул. Буденного.

В результате столкновения оба автомобиля вылетели с проезжей части, при этом один внедорожник опрокинулся на крышу.

По имеющейся на настоящий момент информации, в обеих машинах за рулем находились женщины.

Водителя «Тойоты» доставили в больницу. Ее состояние предстоит оценить медикам.

Окончательную причину ДТП установят сотрудники ГИБДД.