В центре Тулы после ДТП перевернулся внедорожник
В результате аварии пострадал один человек.
Вечером 27 сентября в Туле на пересечении улиц Буденного и Льва Толстого произошло ДТП с участием автомобилей «Фольксваген Туарег» и «Тойота Венза».
По предварительной информации, «Фольксваген» двигался по ул. Л. Толстого, которая является главной, а «Тойота» — по второстепенной ул. Буденного.
В результате столкновения оба автомобиля вылетели с проезжей части, при этом один внедорожник опрокинулся на крышу.
По имеющейся на настоящий момент информации, в обеих машинах за рулем находились женщины.
Водителя «Тойоты» доставили в больницу. Ее состояние предстоит оценить медикам.
Окончательную причину ДТП установят сотрудники ГИБДД.
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