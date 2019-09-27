В Туле прошла экологическая акция по расчистке Щегловского ручья
Участок протяженностью около 650 метров был очищен от древесного хлама и бытового мусора.
Заместитель министра — директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина сообщила, что акция организована
Работа по расчистке водных объектов Тульской области будет продолжена.
Поддержку мероприятию оказало управление по благоустройству Тулы. Региональным оператором ООО «Хартия» по окончании уборки вывезено на утилизацию 8 куб. м мусора. В мероприятии приняли участие волонтеры Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» — учащиеся Центра образования № 27, а также экологической организации «Эка».