В Туле прошла экологическая акция по расчистке Щегловского ручья

Участок протяженностью около 650 метров был очищен от древесного хлама и бытового мусора.

Заместитель министра — директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Диана Гришина сообщила, что акция организована Минприроды РФ в рамках федерального проекта по сохранению уникальных водных объектов национального проекта «Экология». Экологический марафон проводится с 23 по 29 сентября в 6 регионах России, среди которых Тульская, Липецкая, Ростовская, Рязанская, Воронежская и Волгоградская области.

Работа по расчистке водных объектов Тульской области будет продолжена.

Поддержку мероприятию оказало управление по благоустройству Тулы. Региональным оператором ООО «Хартия» по окончании уборки вывезено на утилизацию 8 куб. м мусора. В мероприятии приняли участие волонтеры Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» — учащиеся Центра образования № 27, а также экологической организации «Эка».