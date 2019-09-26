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В Тулу едут #2Маши, а мы разыгрываем билеты на концерт!

В Тулу едут #2Маши, а мы разыгрываем билеты на концерт!

4 октября впервые в Туле дуэт #2Маши выступит на открытии новой концертной площадки клубного формата «CONCERT HALL».

#2Маши — крутой дуэт, состоящий из авторов-исполнителей Маши Зайцевой и Маши Шейх.

Девушки громко заявили о себе с песней «БОСАЯ», которая молниеносно стала расходиться по просторам соцсетей, набрала за год более 160 миллионов просмотров на YouTube, не покидает топ-чарты Apple Music и продержалась 20 недель подряд в чарте «Золотого Граммофона» на Русском радио.

Клип на песню «Мама, я танцую» набрал более 104 миллионов просмотров на Youtube.

Эти девушки не похожи на других. Они работают сами и не состоят в продюсерских центрах. Сами себе авторы, сами исполнители и сами продюсеры. И их любят!

Впервые в Туле дуэт #2Маши выступит на открытии новой концертной площадки клубного формата «CONCERT HALL» 4 октября 2019 г.

«CONCERT HALL» — это новая мультиформатная концертная площадка с большим танцполом и VIP-зоной, которая открывается в Туле на ул. Ф. Энгельса, 70.

Хорошая новость! Мы разыгрываем пригласительные билеты на концерт #2Маши в нашем паблике ВКонтакте и в нашем Инстаграме.

Купить билеты на концерт #2Маши также можно в любой точке продаж Myslo-кассы.

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

• Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

• Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

Или онлайн — жми на красную кнопку!
 
 
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 11:00 +1
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