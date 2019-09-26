В Тулу едут #2Маши, а мы разыгрываем билеты на концерт!
4 октября впервые в Туле дуэт #2Маши выступит на открытии новой концертной площадки клубного формата «CONCERT HALL».
#2Маши — крутой дуэт, состоящий из авторов-исполнителей Маши Зайцевой и Маши Шейх.
Девушки громко заявили о себе с песней «БОСАЯ», которая молниеносно стала расходиться по просторам соцсетей, набрала за год более 160 миллионов просмотров на YouTube, не покидает топ-чарты Apple Music и продержалась 20 недель подряд в чарте «Золотого Граммофона» на Русском радио.
Клип на песню «Мама, я танцую» набрал более 104 миллионов просмотров на Youtube.
Эти девушки не похожи на других. Они работают сами и не состоят в продюсерских центрах. Сами себе авторы, сами исполнители и сами продюсеры. И их любят!
Впервые в Туле дуэт #2Маши выступит на открытии новой концертной площадки клубного формата «CONCERT HALL» 4 октября 2019 г.
«CONCERT HALL» — это новая мультиформатная концертная площадка с большим танцполом и VIP-зоной, которая открывается в Туле на ул. Ф. Энгельса, 70.
Хорошая новость! Мы разыгрываем пригласительные билеты на концерт #2Маши в нашем паблике ВКонтакте и в нашем Инстаграме.
Купить билеты на концерт #2Маши также можно в любой точке продаж Myslo-кассы.
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