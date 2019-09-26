Момент ДТП с влетевшей в столб Škoda в тульском Басово попал на видео

Фото: стоп-кадр из видео

Очевидец опубликовал в сети видео с моментом жесткого ДТП, которое произошло утром 26 сентября на повороте с пр. Ленина на ул. Скуратовскую в Туле. На записи видно, как Škoda Fabia буквально перелетает перекресток, сталкивается с ВАЗом, чудом не врезается в маршрутку, а затем вписывается в столб и с того падают светофоры.