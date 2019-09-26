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Момент ДТП с влетевшей в столб Škoda в тульском Басово попал на видео
Фото: стоп-кадр из видео

Момент ДТП с влетевшей в столб Škoda в тульском Басово попал на видео

Водитель иномарки пытался буквально пролететь перекресток.

Очевидец опубликовал в сети видео с моментом жесткого ДТП, которое произошло утром 26 сентября на повороте с пр. Ленина на ул. Скуратовскую в Туле. На записи видно, как Škoda Fabia буквально перелетает перекресток, сталкивается с ВАЗом, чудом не врезается в маршрутку, а затем вписывается в столб и с того падают светофоры.
 
Напомним, Škoda Fabia двигалась по проспекту Ленина в сторону центра Тулы, «четырнадцатая» поворачивала на улицу Скуратовскую. По предварительной информации, пострадал водитель иномарки. Его госпитализировали.
 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:02 +10
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