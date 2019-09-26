Тульского адвоката осудили за мошенничество

В суде установлено, что мужчина ввел в заблуждение клиентку и получил от нее 850 тыс. рублей.

Пролетарский районный суд вынес приговор бывшему адвокату. Он осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере).

Установлено, что в июне-июле 2017 года адвокат ввел в заблуждение мать ранее осужденного к 18 годам лишения свободы туляка. Защитник пообещал передать взятку должностному лицу суда за снижение назначенного наказания на 7 лет. Полученные денежные средства в сумме 850 тыс. рублей защитник присвоил себе.

Суд признал адвоката виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. Также он лишен права заниматься адвокатской деятельностью на 3 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Приговор в законную силу не вступил.