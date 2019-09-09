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В Тулу привезут портреты из Третьяковки
Карл Брюллов. «Портрет детей Волконских с арапом» (1843).

В Тулу привезут портреты из Третьяковки

С 13 сентября Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» приглашает посетить выставку «Живопись из Государственной Третьяковской галереи».

Выставка «Живопись из Государственной Третьяковской галереи. Русский портрет XVIII — первой половины XIX века» будет открыта в Тульском музее изобразительных искусств.

Впервые в Туле демонстрируется часть портретной коллекции (25 работ), которая охватывает период с 1745 по 1850 год — золотой век русской живописи. Этот совместный проект Тульского музея изобразительных искусств и Государственной Третьяковской галереи станет своеобразным подарком для туляков в рамках 100-летия ТМИИ.

Экспозиция познакомит гостей музея с портретами разных жанров — парадными и камерными, двойными и парными, групповыми и семейными. Самое раннее произведение — портрет известного тульского промышленника Акинфия Демидова кисти Георга Христофа Гроота, немецкого придворного живописца императрицы Елизаветы Петровны.

«Лицо» выставки — шедевр кисти Карла Брюллова «Портрет детей Волконских с арапом» (1843).

За короткое время русская портретная живопись сделала значительный шаг вперёд. В работах второй половины XVIII века воплощён идеал человека, сложившийся в передовой общественной среде России. Выставка в ТМИИ включает образы князя Дмитрия Голицына и графа Александра Хвостова, опекуна Московского воспитательного дома Петра Вырубова, а также владелицы пансиона благородных девиц в Петербурге Марии Мюссар.

Возрастная категория: 0+

Выставка работает до 30 ноября 2019 года.

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