Очевидец о ДТП с маршруткой «Тула-Алёшня»: женщину придавило микроавтобусом, она не могла выбраться

Сергей Дячук в момент происшествия находился рядом с местом аварии и помог пострадавшим спастись из опрокинувшегося микроавтобуса.

Ранее Myslo сообщал о серьезном ДТП, которое случилось на 83 км автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань»: на перекрестке столкнулись «Шевроле Круз» и маршрутка «Тула — Алёшня». В данный момент известно о 10 пострадавших.

Очевидцем аварии стал Сергей Дячук, который находился возле кафе, расположенного неподалеку от места ДТП. Сергей одним из первых бросился на помощь пострадавшим.





– Я подходил к кафе и услышал звук удара, хлопок, как взрыв колеса. Обернулся назад, вижу, маршрутка уже разворачивается и падает боком на асфальт. Я подбежал к ней, увидел, что парень выбивает стекло в люке и выбирается. Я ему помог, мы вместе открыли заднюю дверь микроавтобуса, чтобы люди выбрались из салона.

Мы остановили движение, собрались 10−15 человек и поставили микроавтобус на колеса. Через несколько минут приехали сотрудники ДПС, они тоже помогли нам.

По мнению Сергея, в ДТП есть пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии.

– Видел, женщину придавило, рука под автобус попала, она вылезти не могла. Еще девушка сидела в автобусе до последнего, у нее вся левая сторона была стесана.

На месте происшествия работают сотрудник ГИБДД, все обстоятельства аварии сейчас выясняются. Одной из версий причин ДТП является то, что водитель «Шевроле Круз» пытался проскочить перекресток на запрещающий сигнал светофора.