Открытие фестиваля «Театральный дворик»: полная афиша на 9 августа
До открытия осталось несколько часов!
Начнется фестиваль с карнавального шествия. Участники соберутся в сквере около памятника Мосину в 17.00.
Из этой точки колонна артистов стартует через 30 минут и проследует по улице Металлистов до площади Ленина.
Торжественная церемония открытия состоится в 9 августа в 18.30 на площади Ленина.
Сегодня в 20.00 на Крестовоздвиженской площади выступят дебютанты фестиваля – забавные белочки в составе театра ARTist из Череповца. Вот что еще ждет гостей фестиваля сегодня.
17.00 Построение на шествие (сквер около памятника Мосину).
Театральные ворота (ул. Металлистов, 19)
Театральная парковка (ул. Металлистов, 3)
Горячая брусчатка (памятник городовому)
Театральная площадь (Казанская набережная)
Teatrtula.ru (Казанская набережная)
Фонтанка (Крестовоздвиженская пл.)
Два коридора
- Театральный проезд 1 (от Крестовоздвиженской пл. до памятника городовому)
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Театр«СоЛу» (Санкт-Петербург) — Спектакль-променад «Полосатые элементы»;
- Веселые великаны (Беларусь, Могилёв);
- Е. Гитис (Москва) — «Сумасшедший велосипед»;
- Непредсказуемый Предсказатель и Загадочная Гадалка (Санкт-Петербург).
- Театральный проезд 2 (от ул. Металлистов, 19 до ул. Металлистов, 3)
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Е. Гитис(Москва) — «Сумасшедший велосипед»;
- Непредсказуемый Предсказатель и Загадочная Гадалка (Санкт-Петербург);
- Живые статуи — Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва);
- К212 (Беларусь, Минск);
- Живые статуи Cross Time (Беларусь, Минск);
- Studio Iron mask (Украина, Харьков);
- Уличный Театр СЮРЛЕДОН (Ростов-на-Дону);
- Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул);
- Арт-студия «Лайм» (Казань);
- Творческая мастерская «Венеция» (Тула).
Likerka Loft, пр. Ленина, 85-б.
00.00−01.00 Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Серпухов). Спектакль «Сумерки».
Полная афиша «Театрального дворика» на три дня – здесь!