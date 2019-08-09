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Открытие фестиваля «Театральный дворик»: полная афиша на 9 августа
Фото из архива Myslo и на vk.com/theater_artist

Открытие фестиваля «Театральный дворик»: полная афиша на 9 августа

До открытия осталось несколько часов!

Начнется фестиваль с карнавального шествия. Участники соберутся в сквере около памятника Мосину в 17.00.

Из этой точки колонна артистов стартует через 30 минут и проследует по улице Металлистов до площади Ленина.

Торжественная церемония открытия состоится в 9 августа в 18.30 на площади Ленина.

Сегодня в 20.00 на Крестовоздвиженской площади выступят дебютанты фестиваля – забавные белочки в составе театра ARTist из Череповца. Вот что еще ждет гостей фестиваля сегодня.

9 августа

17.00 Построение на шествие (сквер около памятника Мосину).

17.30−18.30 Карнавальное шествие (от ул. Мосина — по улице Металлистов — на площадь им. Ленина).

Площадь имени Ленина

18.30−18.40 Церемония открытия XI Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик».

18.40−19.40 Парад участников.

19.40−20.15 Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск).

20.20−21.20 Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Серпухов). Спектакль «Легенда о русалке».

21.20−21.30 Шоу-проект «Стихия» (Тула). Огненное шоу Urban.

21.35−22.00 Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу CARTeBLANCHe.

Театральные ворота (ул. Металлистов, 19)

19.35−20.00 Проект Дарьи Гордеевой «Без Слов» (Тула). «Не было ветру».

20.00−20.30 Струнный ансамбль El Classic (Тула).

20.35−21.10 Театр танца Монплезир (Санкт-Петербург). «Магия барокко».

21.15−22.00 Джазовая группа «Билет на М.А.Р.С.» (Тула).

 

Театральная парковка (ул. Металлистов, 3)

20.00−20.50 Театр «НоС» (Санкт-Петербург). Спектакль-перформанс «Метаморфозы».

20.50−21.30 Уличный театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Площадной спектакль «Однажды в цЫрке».

21.30−22.00 Уличный театр «Безлимит» (BezlimF (theater)) (Санкт-Петербург). Спектакль «Кстати о птичках».

Горячая брусчатка (памятник городовому)

19.30−20.40 Театр танца [ОТРАЖЕНИЯ] (Беларусь, Минск). «Неотправленные письма».

20.45−21.20 Уличный театр «Беспредел» (Санкт-Петербург). Спектакль-ирония «Аюшки-Вайфаюшки. Версия 2.0».

21.25−22.00 Happy People Project (Москва). Интерактивный спектакль «Золотая змейка».

Театральная площадь (Казанская набережная)

20.00−20.30 Batucada Baltic Band (Санкт-Петербург). Барабанное шоу.

20.30−21.00 Лиза Гвоздик (Санкт-Петербург). «Уличное кабаре».

21.00−22.00 Ансамбль позитивной музыки «Парнас» (Рязань).

Teatrtula.ru (Казанская набережная)

19.30−21.30 ТЕАТР УЛИЦ «Дож» — независимая клоунада (Москва). BAMBINICIRCO, цирковая интерактивная шоу-программа.

Фонтанка (Крестовоздвиженская пл.)

20.00−20.50 Театр ARTist (Череповец). Спектакль «Белки в кругосветке».

20.50−21.30 Театр в гриме DeBufo (Уфа). Интерактивный спектакль «Цирк уехал».

21.30−22.00 Театр имени Которого Нельзя Называть (Санкт-Петербург). «Синема».

Два коридора

  1. Театральный проезд 1 (от Крестовоздвиженской пл. до памятника городовому)

19.40−22.00.

  • Театр «СоЛу» (Санкт-Петербург) — Спектакль-променад «Полосатые элементы»;
  • Веселые великаны (Беларусь, Могилёв);
  • Е. Гитис (Москва) — «Сумасшедший велосипед»;
  • Непредсказуемый Предсказатель и Загадочная Гадалка (Санкт-Петербург).
  1. Театральный проезд 2 (от ул. Металлистов, 19 до ул. Металлистов, 3)

19.40−22.00.

  • Е. Гитис (Москва) — «Сумасшедший велосипед»;
  • Непредсказуемый Предсказатель и Загадочная Гадалка (Санкт-Петербург);
  • Живые статуи — Уличный Театр «Барселона» (Тольятти-Москва);
  • К212 (Беларусь, Минск);
  • Живые статуи Cross Time (Беларусь, Минск);
  • Studio Iron mask (Украина, Харьков);
  • Уличный Театр СЮРЛЕДОН (Ростов-на-Дону);
  • Некоммерческое Партнерство «Творческая Студия «Движитель» (Барнаул);
  • Арт-студия «Лайм» (Казань);
  • Творческая мастерская «Венеция» (Тула).

20.00−20.45 Оркестр «Вторая линия» (Москва).

Likerka Loft, пр. Ленина, 85-б.

00.00−01.00 Театр-лаборатория Елены Порошиной «Команда +» (Серпухов). Спектакль «Сумерки».

Полная афиша «Театрального дворика» на три дня – здесь!

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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 11:00 +4
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