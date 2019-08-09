В Тульской области 11-летний водитель мотовездехода сбил 2-летнюю девочку

Фото УГИБДД по Тульской области.

8 августа в 17.30 в поселке Приупский Киреевского района 11-летний мальчик, управляя незарегистрированным мотовездеходом MIKILON, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал на обочину и сбил двухлетнюю девочку.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, сбитого ребенка с различными телесными повреждениями госпитализировали.

Мотовездеход принадлежит дедушке несовершеннолетнего водителя.

Сотрудники Тульской Госавтоинспекции в очередной раз призывают родителей несовершеннолетних водителей мототехники и велосипедов, изучить и разъяснить требования ПДД своим детям прежде, чем разрешить им самостоятельные поездки на проезжей части или во дворе.

Садясь за руль мопеда или скутера, юные участники дорожного движения не задумываются о своей безопасности. Не думают о ней и родители, которые не принимают во внимание возраст детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также навыков управления транспортным средством. Использование шлемов при езде на мопедах родители тоже упускают из виду. Стоит помнить, что, попав даже в незначительное ДТП, ребенок может получить серьезные травмы, а то и вовсе поплатиться жизнью, и не только своей.



Сотрудники ГИБДД обращают внимание взрослых, что они должны контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. А в дни летних каникул необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.