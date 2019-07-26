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Экс-резиденты «Уральских пельменей» представят тульским зрителям свое новое шоу
Концерт проекта «Ваши пельмени» в Израиле. Фото из паблика miasnikov.s.

Экс-резиденты «Уральских пельменей» представят тульским зрителям свое новое шоу

1 октября Вячеслав Мясников и Андрей Рожков выступят с авторской программой под названием «Ваши пельмени».

Зрители увидят известные номера из эфиров «Уральских пельменей» на СТС и абсолютно новые шутки. Концерт пройдет на сцене Городского концертного зала. Начало в 19.00.

Напомним, с сентября 2018 года Вячеслав Мясников и Андрей Рожков не принимают участие в гастрольном туре «Уральских пельменей».

По одной из версий, причиной этому послужил раскол в коллективе в результате длительных финансовых споров с экс-директором Сергеем Нетиевским за авторские права на архив шоу.

Так комментируют ситуацию сами артисты:

— Шоу «Уральские пельмени» с нашим участием продолжит и дальше радовать вас на канале СТС, но мы не будем участвовать ни в каких гастрольных концертах «Уральских пельменей», начиная с сентября 2018 года. Наш творческий потенциал и стремление приводить в восторг любимого зрителя и позволили нам создать новое шоу, с которым мы обязательно будем в вашем городе!

Новое шоу было представлено в нескольких российских и зарубежных городах и успело завоевать любовь зрителей.

Приобрести билеты на концерт в Туле можно в любой точке продаж Myslo-кассы.

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

• Тула, ул. Первомайская, 3, -1-й этаж, сервисный центр DK сервис

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

• Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

Вы можете купить билеты на лучшие места без очереди и переплаты, кликнув по красной кнопке ниже.

 

 

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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 16:30 −2
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новое шоу Ваши пельмени
Место
Городской концертный зал

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