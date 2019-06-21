Ваши пельмени
Вячеслав Мясников и Андрей Рожкой представят в Городском концерном зале свою авторскую программу под названием «Ваши пельмени». В шоу включены как известные, любимые зрителями номера, так и абсолютно новые.
- Шоу «Уральские пельмени» с нашим участием продолжит и дальше радовать Вас на канале СТС, но мы не будем участвовать ни в каких гастрольных концертах «Уральских пельменей», начиная с сентября 2018 года. Наш творческий потенциал и стремление приводить в восторг любимого зрителя и позволили нам создать новое шоу, с которым мы обязательно будем в вашем городе! — поясняют артисты.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 2
1 октября 2019, вторник
19:00
5 декабря, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2000 ₽
1 ноября, пятница 19:00
₽ Билеты: 900 ₽
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
15 декабря, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
25 октября, пятница 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽