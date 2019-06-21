Вячеслав Мясников и Андрей Рожкой представят в Городском концерном зале свою авторскую программу под названием «Ваши пельмени». В шоу включены как известные, любимые зрителями номера, так и абсолютно новые.

- Шоу «Уральские пельмени» с нашим участием продолжит и дальше радовать Вас на канале СТС, но мы не будем участвовать ни в каких гастрольных концертах «Уральских пельменей», начиная с сентября 2018 года. Наш творческий потенциал и стремление приводить в восторг любимого зрителя и позволили нам создать новое шоу, с которым мы обязательно будем в вашем городе! — поясняют артисты.