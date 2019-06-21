афиша
афиша
Регистрация
Ваши пельмени

Ваши пельмени

Вячеслав Мясников и Андрей Рожкой представят в Городском концерном зале свою авторскую программу под названием «Ваши пельмени». В шоу включены как известные, любимые зрителями номера, так и абсолютно новые.

- Шоу «Уральские пельмени» с нашим участием продолжит и дальше радовать Вас на канале СТС, но мы не будем участвовать ни в каких гастрольных концертах «Уральских пельменей», начиная с сентября 2018 года. Наш творческий потенциал и стремление приводить в восторг любимого зрителя и позволили нам создать новое шоу, с которым мы обязательно будем в вашем городе! — поясняют артисты.

 

 

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
1 октября 2019, вторник
19:00
 В календарь
 В календарь
−1
Касса
Хочу купить вашего мужа
Купить билет
5 декабря, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2000 ₽
Северный флот
Купить билет
1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Элизиум
Купить билет
16 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Запрещенные барабанщики
Купить билет
19 октября, суббота 20:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 800 ₽
Новогодняя вечеринка в итальянских традициях
Купить билет
15 декабря, воскресенье 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Инкогнито
Купить билет
25 октября, пятница 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.