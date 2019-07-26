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«Арсенал» взял в аренду полузащитника «Спартака»
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» взял в аренду полузащитника «Спартака»

Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20.

21-летний полузащитник Александр Ломовицкий перешел в тульский «Арсенал» на правах аренды. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Футболист — воспитанник московского «Спартака». В составе дубля красно-белых и «Спартака-2» провел более 60 матчей и забил 22 мяча. Отметим, что в составе молодежки новичок «Арсенала» становился победителем первенства дублирующих составов в сезоне 2016/17. В прошлом сезоне крайний полузащитник дебютировал за главную команду москвичей. На данный момент в послужном списке вингера 17 матчей в Премьер-лиге.

Арендное соглашение полузащитника с оружейниками рассчитано до окончания сезона 2019/20.

Сюжет: Арсенал
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:36 +2
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