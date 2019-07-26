Фото пресс-службы «Арсенала».
«Арсенал» взял в аренду полузащитника «Спартака»
Соглашение рассчитано до конца сезона 2019/20.
21-летний полузащитник Александр Ломовицкий перешел в тульский «Арсенал» на правах аренды. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Футболист — воспитанник московского «Спартака». В составе дубля красно-белых и «Спартака-2» провел более 60 матчей и забил 22 мяча. Отметим, что в составе молодежки новичок «Арсенала» становился победителем первенства дублирующих составов в сезоне 2016/17. В прошлом сезоне крайний полузащитник дебютировал за главную команду москвичей. На данный момент в послужном списке вингера 17 матчей в Премьер-лиге.
Арендное соглашение полузащитника с оружейниками рассчитано до окончания сезона 2019/20.
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