В Тульской области прошел фестиваль «Бежин луг»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Весь день работали торговые ряды, игровые и спортивные площадки, выставки-ярмарки.

20 июля в Чернском районе состоялся 37-й фестиваль «Бежин луг». Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Культура».

Гостей и участников фестиваля приветствовала заместитель министра культуры Тульской области Ирина Иванова.

- «Бежин луг» год от года собирает все больше и больше поклонников творчества Ивана Сергеевича Тургенева. В этом году здесь выступают лучшие коллективы Тульской и Орловской областей. Праздник пользуется большой популярностью, и люди с нетерпением его ждут, — отметила Ирина Иванова.

Фестиваль открылся в с. Тургенево выступлениями самодеятельных театральных творческих коллективов региона. Они представили спектакли по произведениям писателя.

В программе «Звонкоголосое раздолье» на Бежином лугу приняли участие более 300 артистов в составе вокально-хоровых, инструментальных, хореографических коллективов из 12 муниципалитетов Тульской и Орловской областей.

Весь день работали торговые ряды, игровые и спортивные площадки, выставки-ярмарки мастеров декоративно-прикладного искусства и мастер-классы.

Вечером состоялся музыкальный спектакль «Зверь, укрощаемый только любовью» по мотивам произведений И. С. Тургенева .

Кульминацией праздника стал фейерверк.