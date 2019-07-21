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Посетители краеведческого музея увидели подлинный мотоцикл «Тула»
Фото Тульского областного краеведческого музей.

Посетители краеведческого музея увидели подлинный мотоцикл «Тула»

Также тулякам показали самый настоящий мотороллер «Турист».

20 июля в Тульском областном краеведческом музее в рамках работы юбилейной выставки «Век созидания» состоялся день подлинника «Тульское Мото».

Участники увидели подлинные мотороллер «Турист» и мотоцикл «Тула», узнали их историю и конструктивные особенности. Самые юные гости смогли даже почувствовать себя в роли мотолюбителя и посидеть в седлах «железных коней», примерив экипировку.

 

Мотоцикл «Тула» выпускался с 1984 по 1996 год на Тульском машиностроительном заводе. Первые 100 мотороллеров были выставлены на продажу в конце 1984 года, а массовое распространение мотоцикла пришлось на 1986—1988 годы. «Тула»— первый советский внедорожный мотоцикл. Транспортное средство было популярно среди сельских жителей, а также охотников, рыболовов.

«Турист» также выпускался на машиностроительном заводе с 1968 года. Мотороллеры этой серии имели светло-зеленый цвет и, по сравнению с более ранними моделями, имели совершенно другой внешний облик.

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вчера, в 16:26 +6
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