новости
новости
Регистрация
В Туле задержан подозреваемый в нападении на двоих мужчин на ул. Кутузова
Фото из архива Myslo.

В Туле задержан подозреваемый в нападении на двоих мужчин на ул. Кутузова

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее Myslo сообщал о поножовщине на ул. Кутузова во дворе дома № 116. Неизвестный ударил несколько раз кухонным ножом двоих мужчин, распивавших на улице спиртное. Кроме того, злоумышленник обоим пострадавшим разбил головы бутылкой.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, подозреваемый задержан. Это ранее судимый 31-летний мужчина, живущий неподалеку от места происшествия.

По некоторым данным, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что пострадавших увезли в Ваныкинскую больницу. По предварительным данным, оснований опасаться за их жизнь на данный момент нет.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
вчера, в 15:16 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
напал с ножомполициязадержан подозреваемый

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области прошел фестиваль «Бежин луг»
В Тульской области прошел фестиваль «Бежин луг»
В центре Тулы удалят засохшие и зараженные тиростромозом деревья
В центре Тулы удалят засохшие и зараженные тиростромозом деревья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.