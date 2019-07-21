В Туле задержан подозреваемый в нападении на двоих мужчин на ул. Кутузова

Фото из архива Myslo.

Ранее Myslo сообщал о поножовщине на ул. Кутузова во дворе дома № 116. Неизвестный ударил несколько раз кухонным ножом двоих мужчин, распивавших на улице спиртное. Кроме того, злоумышленник обоим пострадавшим разбил головы бутылкой.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, подозреваемый задержан. Это ранее судимый 31-летний мужчина, живущий неподалеку от места происшествия.

По некоторым данным, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, что пострадавших увезли в Ваныкинскую больницу. По предварительным данным, оснований опасаться за их жизнь на данный момент нет.

Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.