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По словам губернатора Алексея Дюмина, принимающая сторона возьмёт на себя все расходы по транспортировке и размещению детей.

Состоялся телефонный разговор губернатора Тульской области Алексея Дюмина с главой МЧС России Евгением Зиничевым.

Алексей Дюмин сообщил, что с 1 июля Тульская область готова принять 100 детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области в сопровождении взрослых на время летних каникул.

Губернатор отметил, что регион возьмёт на себя все расходы, связанные с их транспортировкой и размещением, а также сообщил о готовности помочь трем пострадавшим социальным объектам восстановить материально-техническую базу.



По поручению губернатора создана профильная рабочая группа, которую возглавил его заместитель Александр Сорокин. В неё вошли представители профильных министерств и ведомств, а также Фонда развития Тульской области «Перспектива».

Напомним, из-за мощного паводка в Иркутской области введен режим ЧС. По предварительным данным, в результате наводнения погибли три человека. Эвакуировано более 1000 жителей. Для проведения экстренного совещания по вопросу ликвидации последствий наводнения в регион прибыл президент Владимир Путин.