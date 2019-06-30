новости
новости
Регистрация
Тульская область готова принять 100 детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области
Фото: skolkozarabativaet.ru

Тульская область готова принять 100 детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области

По словам губернатора Алексея Дюмина, принимающая сторона возьмёт на себя все расходы по транспортировке и размещению детей.

Состоялся телефонный разговор губернатора Тульской области Алексея Дюмина с главой МЧС России Евгением Зиничевым.

Алексей Дюмин сообщил, что с 1 июля Тульская область готова принять 100 детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области в сопровождении взрослых на время летних каникул. 

Губернатор отметил, что регион возьмёт на себя все расходы, связанные с их транспортировкой и размещением, а также сообщил о готовности помочь трем пострадавшим социальным объектам восстановить материально-техническую базу.
 
По поручению губернатора создана профильная рабочая группа, которую возглавил его заместитель Александр Сорокин. В неё вошли представители профильных министерств и ведомств, а также Фонда развития Тульской области «Перспектива».

Напомним, из-за мощного паводка в Иркутской области введен режим ЧС. По предварительным данным, в результате наводнения погибли три человека. Эвакуировано более 1000 жителей. Для проведения экстренного совещания по вопросу ликвидации последствий наводнения в регион прибыл президент Владимир Путин.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 11:10 +8
Другие статьи по темам
Событие
наводнение в Иркутской областипострадавшие при наводнениипомощь детяминициатива губернатора Тульской областирабочая группа
Место
Тульская областьИркутская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле разыскивают 35-летнюю женщину
В Туле разыскивают 35-летнюю женщину
Второй день «Дикой Мяты-2019»: мокро, громко и круто!
Второй день «Дикой Мяты-2019»: мокро, громко и круто!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.