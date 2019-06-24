В Тульской области пасечники намерены подать в суд на аграриев из-за массовой гибели пчёл
В этом году впервые поля обрабатывали сильным пестицидом под названием «Монарх», кстати, опасным и для людей.
Уже несколько недель пчеловоды Тульской области бьют тревогу — с начала сезона у пасечников массово гибнут пчелы. Масштабы впечатляющие: подобная ситуация зафиксирована в 11 районах — Ефремовском, Каменском, Воловском, Куркинском, Богородицком, Тепло-Огаревском, Кимовском, Щекинском, Ленинском, Алексинском и Чернском.
По данным регионального министерства сельского хозяйства, по сравнению с прошлым годом количество обращений в ведомство по данному факту увеличилось в три раза.
Пчеловоды винят во всем аграриев, которые в этом году впервые обрабатывали поля сильным пестицидом под названием «Монарх».
Этот препарат — контактно-системный кишечный инсектицид широкого спектра действия для защиты зерновых культур и картофеля, а также для борьбы с саранчовыми вредителями. Для пчел это средство представляет первый класс опасности, то есть самый высокий. Для людей — второй.
Со слов пасечников, некоторые сельхозпредприятия травили вредителей среди бела дня в жару, что запрещено инструкцией.
Пострадавшие пчеловоды обратились с жалобами во все инстанции. Житель Алексинского района Сергей Широковский написал обращение Владимиру Путину. Вот отрывок из его письма:
- С грубейшими нарушениями обрабатываются посевные поля препаратами с первым классом опасности для пчел и вторым классом опасности для человека. Использовался сильно действующий инсектицид «Монарх». Массово гибнут пчёлы! Жители деревень задыхаются от обработок полей этим препаратом.
Много пчеловодов лишились дополнительного и основного дохода. Ни одна лаборатория в Центральном регионе не проводит исследования подмора пчёл на современные препараты.
Обработка полей проводится при высокой дневной и ночной температуре, с подветренной стороны к населённым пунктам, на несоответствующем расстоянии от них.
Как рассказал Сергей Иванович корреспонденту Myslo, лично у него погибло 50 пчелосемей. Это более миллиона насекомых.
Ситуацию с массовой гибелью пчел 21 июня обсудили на совещании, которое провел заместитель председателя правительства Тульской области — министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев.
На мероприятие пригласили представителей контрольно-надзорных органов, администраций муниципальных образований, сельскохозяйственных организаций, пчеловодов.
Дмитрий Миляев отметил, что важно выработать механизм взаимодействия между сельскохозяйственными предприятиями и пчеловодами, чтобы такие ситуации не повторялись.
Наиболее сильно пострадали пчеловоды Каменского, Богородицкого и Алексинского районов Тульской области. Там погибло больше всего пчёл.
Валентина Пенар, президент ассоциации пчеловодов Тульской области, рассказала со слов пасечников, что в Богородицком районе при обработке полей применялись настолько сильные инсектициды, что пострадали даже люди. Жители населенных пунктов Кузовка, Ломовка, Красная Горка почувствовали недомогание и обращались за медицинской помощью.
Владимир Моторин, житель поселка Красная Горка Богородицкого района, рассказал:
- У меня лично погибли 50 пчелосемей, почти все! Основное отравление произошло в начале июня. В этот день люди, работавшие на огородах, к вечеру чувствовали себя плохо.
Пчелы заражают мед, ягоды, которые растут на полях.
Это всё в итоге попадает в организм человека.