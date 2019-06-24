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В Тульской области пасечники намерены подать в суд на аграриев из-за массовой гибели пчёл
Фото из архива Myslo, героев статьи и пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области пасечники намерены подать в суд на аграриев из-за массовой гибели пчёл

В этом году впервые поля обрабатывали сильным пестицидом под названием «Монарх», кстати, опасным и для людей.

Уже несколько недель пчеловоды Тульской области бьют тревогу — с начала сезона у пасечников массово гибнут пчелы. Масштабы впечатляющие: подобная ситуация зафиксирована в 11 районах — Ефремовском, Каменском, Воловском, Куркинском, Богородицком, Тепло-Огаревском, Кимовском, Щекинском, Ленинском, Алексинском и Чернском.

По данным регионального министерства сельского хозяйства, по сравнению с прошлым годом количество обращений в ведомство по данному факту увеличилось в три раза.

Пчеловоды винят во всем аграриев, которые в этом году впервые обрабатывали поля сильным пестицидом под названием «Монарх».

Этот препарат — контактно-системный кишечный инсектицид широкого спектра действия для защиты зерновых культур и картофеля, а также для борьбы с саранчовыми вредителями. Для пчел это средство представляет первый класс опасности, то есть самый высокий. Для людей — второй.

Со слов пасечников, некоторые сельхозпредприятия травили вредителей среди бела дня в жару, что запрещено инструкцией.

Пострадавшие пчеловоды обратились с жалобами во все инстанции. Житель Алексинского района Сергей Широковский написал обращение Владимиру Путину. Вот отрывок из его письма:

- С грубейшими нарушениями обрабатываются посевные поля препаратами с первым классом опасности для пчел и вторым классом опасности для человека. Использовался сильно действующий инсектицид «Монарх». Массово гибнут пчёлы! Жители деревень задыхаются от обработок полей этим препаратом.

Много пчеловодов лишились дополнительного и основного дохода. Ни одна лаборатория в Центральном регионе не проводит исследования подмора пчёл на современные препараты.

Обработка полей проводится при высокой дневной и ночной температуре, с подветренной стороны к населённым пунктам, на несоответствующем расстоянии от них.

Как рассказал Сергей Иванович корреспонденту Myslo, лично у него погибло 50 пчелосемей. Это более миллиона насекомых.

 

 

Ситуацию с массовой гибелью пчел 21 июня обсудили на совещании, которое провел заместитель председателя правительства Тульской области — министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев.

На мероприятие пригласили представителей контрольно-надзорных органов, администраций муниципальных образований, сельскохозяйственных организаций, пчеловодов.

Дмитрий Миляев отметил, что важно выработать механизм взаимодействия между сельскохозяйственными предприятиями и пчеловодами, чтобы такие ситуации не повторялись.

Наиболее сильно пострадали пчеловоды Каменского, Богородицкого и Алексинского районов Тульской области. Там погибло больше всего пчёл.

Валентина Пенар, президент ассоциации пчеловодов Тульской области, рассказала со слов пасечников, что в Богородицком районе при обработке полей применялись настолько сильные инсектициды, что пострадали даже люди. Жители населенных пунктов Кузовка, Ломовка, Красная Горка почувствовали недомогание и обращались за медицинской помощью.

Владимир Моторин, житель поселка Красная Горка Богородицкого района, рассказал:

- У меня лично погибли 50 пчелосемей, почти все! Основное отравление произошло в начале июня. В этот день люди, работавшие на огородах, к вечеру чувствовали себя плохо.

Михаил Клочков, представитель Каменского района:
 
 
- Мы с братом пчелами занимаемся с детства и никогда подобной ситуации у нас не было! В нашем районе 17 пострадавших человек и 500 погибших пчелосемей. На мой взгляд, это из-за того, что в этом году аграрии обрабатывали рапс пестицидом «Монарх».
 
Михаил Григорьевич Зубков оценивает свои убытки в 600 тысяч рублей.
 
 
- В Алексинском районе погибли 560 пчелосемей, девять человек пострадали от отравления. Я разговаривал с директором и агрономом сельскохозяйственного предприятия в нашем районе. Они говорят, что всё по правилам, мол, они дали объявление в газете, когда будут обрабатывать поля. Заметка вышла 8 мая, но там написано, что работы будут проводиться с 1 мая по 5 июля... Но как я удержу пчел?!
 
Взаимодействия между пчеловодами и аграриями нет. Мы не защищены. В Центральной России нет лаборатории, чтобы определить причину смерти пчел, так что доказать чью-то вину будет сложно.
 
Отсутствием взаимодействия аграриев и пчеловодов ситуацию объяснил и представитель одного из сельхозпредприятий области Виктор Щербаков.
 
Сергей Кожевников, председатель комитета ветеринарии Тульской области, рассказал, что они отвезли погибших пчел анализ в липецкую лабораторию.
 
 
- Отобраны пробы и доставлены в Липецкую областную ветеринарную лабораторию на исследование на токсичность. В каждой пчеле выявлена слабая либо средняя степень токсичности, что свидетельствует о воздействии каких-то ядохимикатов на пчел.
 
Но каких именно, лаборатория не определяет.
 
Александр Ломовцев, руководитель Роспотребнадзора по Тульской области, подтвердил, что люди в панике: «Это понятно по тому, какое количество обращений приходит в различные инстанции». Но, к примеру, гибелью пчёл его ведомство не занимается. Роспотребнадзор может проверить влияние применения этих пестицидов в полях на здоровье людей, но, по словам Ломовцева, «доказать причинение вреда здоровью – очень кропотливая работа».
 
Роспотребнадзор может проверить порядок применения пестицидов. Но для этого, опять же, в ведомство должен поступить сигнал о нарушении. Причем информация должна быть довольно подробной:
 
- Для этого вы должны прислать в ведомство информационное письмо, в котором необходимо указать название предприятия, время и дату обработки полей, когда, по вашему мнению, произошло это нарушение, – сказал Ломовцев.
 
 
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по итогам встречи приняты решения об усилении контроля за соблюдением правил применения пестицидов и агрохимикатов при проведении полевых работ, организации системного мониторинга их применения, активизации работы по паспортизации пасек и их учету, проведении районных совещаний руководителей сельскохозяйственных организаций и пчеловодов для повышения эффективности их взаимодействия.
 
 
Чем такая ситуация опасна для людей?
 
Пчелы заражают мед, ягоды, которые растут на полях.
Это всё в итоге попадает в организм человека.
Как рассказала Myslo Валентина Пенар, в медучреждениях отказывались выдавать справки людям, что они пострадали после применения пестицидов на полях.
 
- Эту проблему замалчивают, говоря, что у человека ротовирусная инфекция! Но это не так. Роспотребнадзор должен контролировать, какие пестициды завозят в Тульскую область!
 
Ассоциация пчеловодов намерена обратиться в суд.
 
- Надо доказать причинно-следственную связь, что пчелы погибли от отравления пестицидами. Министр дал указание разобраться с этими вопросами, но время уже упущено. Мы как ассоциация будем подавать иск, чтобы защитить пчеловодов и получить какую-то компенсацию.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:41 +5
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