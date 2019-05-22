В усадьбе Мосоловых открылась выставка оружия XVI-XVII веков

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Она посвящена 500-летию Тульского кремля. Выставка будет работать до 30 марта 2020 года.

В отреставрированной усадьбе Мосоловых в Дубне начала работу выставка Тульского государственного музея оружия, посвященная 500-летию Тульского кремля и Большой засечной черты «Тульские защитники южных рубежей XVI-XVII веков».

В экспозиции представлены 11 реконструкций снаряжения и вооружения воинов тульского гарнизона XVI-XVII столетий. В частности, кольчато-пластинчатый доспех юшман, кольчато-пластинчатые набедренники и наплечники, пикинерский нагрудник, шпага с ножнами, шлем морион, а также полноразмерный макет полевой пушки XVII века, ростовые фигуры воинов Большой засечной черты, миниатюрные сюжетные диорамы и художественно-информационные планшеты.

При изготовлении элементов художественного оформления используются электронные копии восьми тематических рисунков художника Олега Федорова, предоставленных государственным военно-историческим и природным музеем-заповедником «Куликово поле».

- Появление такой крупной и масштабной выставки федерального музея в Дубне – важное событие для всей области. В ходе подготовки к 500-летию Тульского кремля правительство региона ведет большую работу по созданию современных культурных центров в наших малых исторических городах, некогда входивших в Большую засечную черту. В этом году мы завершим ремонтные и реставрационные работы на втором и третьем этажах, а также откроем в усадьбе металлопромышленника Мосоловых постоянную музейную экспозицию, связанную с историей Дубны и Большой засечной черты», – подчеркнула министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Выставка будет работать до 30 марта 2020 года.

Напомним, в рамках подготовки к празднованию в 2020 году 500-летия Тульского кремля как начала Большой Засечной черты в прошлом году в доме Мосоловых были проведены масштабные работы на общую сумму порядка 46 млн рублей. Средства выделены из регионального и федерального бюджетов.

В настоящее время полностью отреставрирован фасад, закреплен фундамент здания, завершены внутренние работы по укреплению несущих конструкций, а также восстановительные и отделочные работы на первом этаже усадьбы. Как внешние, так и внутренние элементы убранства здания максимально сохранены или воссозданы в историческом виде. В частности, идет восстановление литой чугунной лестницы и других декоративных элементов чугунного литья, сохранившихся со времен первого хозяина усадьбы, восстановлены напольные покрытия, межкомнатные двери, изразцы, потолочный декор.