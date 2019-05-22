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За три месяца туляки взяли ипотечных кредитов на 5,5 млрд рублей

За три месяца туляки взяли ипотечных кредитов на 5,5 млрд рублей

В первом квартале 2019 года жители Тульского региона получили 2672 ипотечных жилищных кредита. Все они выданы в рублях.

Средний срок кредитования составляет 18 лет. Средневзвешенная процентная ставка на начало апреля 2019 года составила 10,5%. Об этом сообщили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Совокупная задолженность по ипотеке в регионе составляет 58 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности остается низкой — 0,68%.

На начало апреля на территории Тульской области действовал 1 региональный банк, 6 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, а также 251 внутреннее структурное подразделение кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

«Президент России Владимир Путин 1 мая подписал федеральный закон об „ипотечных каникулах“ для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Согласно документу, каникулы предполагают шестимесячный льготный период, в течение которого гражданам будет предоставлена возможность приостановить выплаты по ипотеке либо уменьшить их размер», — отметил Дмитрий Новиков, управляющий Отделением Тула Банка России. Воспользоваться «ипотечными каникулами» граждане, попавшие в затруднительную ситуацию, смогут с 31 июля 2019 года.

Информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 4 за 2019 год на официальном сайте www.cbr.ru.

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