В Советском округе Тулы ремонтируют ливневку

Фото пресс-службы администрации Тулы.

22 мая восстановление работоспособности ливневых канализаций проводилось на двух объектах – на ул. Демонстрации и ул. Оружейной.

В текущем году ремонт и восстановление ливневой канализации в Туле пройдет на 17 участках улично-дорожной сети города. Муниципальный контракт, предусматривающий восстановление работоспособности участков ливневой канализации по ул. Коминтерна (от ул. Советской до ул. Фрунзе), заключен с подрядной организацией ООО «Тандем Строй».

Контракт на восстановление работоспособности ливневой канализации по 16 адресам заключен с подрядной организацией ООО «ТулаВодосток».

В частности, завершены работы на следующих объектах: пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева; пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной; пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской, вдоль дома №2 по ул. Пушкина до дома №1 по ул. Луговой в поселке Косая Гора.

22 мая работы велись на ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена) и на ул. Оружейной (от дома № 23 до дома № 15, корп. 1).