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Режиссер Юрий Быков представит тулякам свой нашумевший фильм «Завод»

Режиссер Юрий Быков представит тулякам свой нашумевший фильм «Завод»

17 мая в 19.00 в кластере «Октава» состоится творческая встреча с одним из самых честных, бескомпромиссных и талантливых российских режиссеров современности.

В большом зале творческого индустриального кластера «Октава» Юрий Быков представит свою драматическую картину «Завод» и расскажет о ее создании.


С Тулой режиссера связывает важный факт его фильмографии: одну из самых известных картин Юрия Быкова, «Дурак» 2014 года, снимали в Туле. Основной «декорацией» для художественного фильма стало здание общежития на ул. Металлургов, 85. Фильм о том, как сантехник спасал жильцов разваливающегося дома, пользователи «Кинопоиска» назвали лучшим отечественным фильмом за последние 15 лет.

В конце прошлого года режиссер поставил драматический криминальный триллер «Завод» по собственному сценарию.

Сюжет картины рассказывает о простых работягах с завода, которые полгода не получают зарплату и, отчаявшись, берут в заложники собственника предприятия, чтобы потребовать за него выкуп. В главных ролях Денис Шведов, Андрей Смоляков, Владислав Абашин, Иван Янковский и Александр Бухаров.

В России также был очень популярен сериал «Метод», главные роли в котором исполнили Константин Хабенский и Паулина Андреева. Работы Быкова известны и за рубежом. В 2016-м компания Netflix купила права на сценарий его полнометражной ленты «Майор» и сняла по ее мотивам сериал «Семь секунд». А в 2017-м на Первом канале вышел сериал Быкова «Спящие», сюжет которого сосредоточен на противостоянии российских и американских спецслужб.

Вход на мероприятие свободный. Требуется предварительная регистрация.

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 12:49 +5
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Люди
Юрий Быков
Место
ТулаТворческий индустриальный кластер Октава

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