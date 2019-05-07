В Туле ревнивец сжег дачу своей любимой

В отделении полиции «Ильинское» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ.

Во вторник, 7 мая, в отделение полиции «Ильинское» поступило сообщение о возгорании постройки на территории деревни Казачий Хутор. Как выяснилось, горел дачный дом, принадлежащий 42-летней женщине.

Характер возгорания давал основания полагать, что был совершён поджог. Сотрудники полиции установили, что у владелицы дачи накануне произошла ссора с ее сожителем. Мужчина приревновал ее и высказал свои претензии.

Версия о возможной причастности к деянию 42-летнего жителя Тулы в дальнейшем подтвердилась. Подозреваемый признался в содеянном.

В результате действий мужчины дом полностью сгорел.

В отделении полиции «Ильинское» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 167 УК РФ.