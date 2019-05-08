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Убийство в тульском общежитии: сожители заподозрили собутыльника в воровстве и избили до смерти

Убийство в тульском общежитии: сожители заподозрили собутыльника в воровстве и избили до смерти

Злоумышленники трижды принимались избивать предполагаемого вора.

В Пролетарском районе Тулы завершено расследование уголовного дела 36-летних женщины и мужчины. Они обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

В ночь с 19 на 20 февраля 2019 года женщина с сожителем и их общим знакомым выпивала в общежитии на ул. Кутузова. Во время застолья она обнаружила пропажу мобильника и предположила, что его стащил их знакомый. Об этом она сообщила своему сожителю, а после подошла к предполагаемому вору и начала избивать руками по лицу. От одного из ударов тот осел, а рассвирепевшая женщина продолжила бить его ногами. Мужчина упал.

Тут ей на помощь подоспел сожитель, и они вместе принялись избивать «злодея». После сожитель взял его за руку и перетащил в соседнюю комнату, где бросил на пол. Женщина же вооружилась стеклянной бутылкой из-под спиртного и ударила его по голове, после чего обвиняемые накинулись на мужчину в третий раз. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от полученных телесных повреждений.

Обвиняемые после совершения преступления скрылись. Их личности и местонахождение были установлены оперативными сотрудниками УМВД России по Туле, сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по Тульской области.

Следователем проведены допросы обвиняемых, свидетелей и очевидцев произошедшего, а также назначены и получены заключения экспертных исследований. На основании ходатайства следователя обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:34 +3
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