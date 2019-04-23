В Тулу приехали ижевские хулиганы

Фото Дмитрия Дзюбина и Русского драматического театра Удмуртии.

Как встречали у нас артистов из города оружейников Ижевска, что им понравилось в Туле — мы поинтересовались у них самих.

Перед отъездом ижевцы покажут ангела

В понедельник очередной гастрольный спектакль Государственного русского драматического театра Ижевска завершился приятной неожиданностью — на сцену вышел депутат Тульской городской думы, солист Тульской филармонии Вячеслав Сладков, который от имени мэра города Юрия Цкипури вручил артистам диплом и букет алых роз. После чего с удовольствием поделился воспоминаниями о том, как его артистическая карьера начиналась именно в Удмуртии в далекие семидесятые годы, и дружески обнялся с находившимся на сцене своим старым товарищем — Николаем Ротовым, с которым знаком с тех самых времен.

Удивительно, но две оружейные столицы до настоящего времени в театральной жизни объединились впервые. Даже в благословенные советские времена, когда на гастроли денег не жалели, Ижевск в Тулу не добрался. Хотя тульский театр на гастролях в Удмуртии побывал — во времена, когда Ижевск носил гордое имя Устинов.



«Вечера на хуторе близ Диканьки».

Нынешнее знакомство оказалось более чем интересно. Тульский театр очень тепло сейчас принимают в столице Удмуртии. Гастроли начались «Машенькой», потом были «Женское постоянство», «Смешанные чувства», и, разумеется, главный наш на сегодня кассовый хит «Знойные мамочки».

В Туле уже показали «Свадебную чехарду» по водевилям Чехова, «Покровские ворота», в понедельник во второй и последний раз на этих гастролях прошли совершенно чумовые «Вечера на хуторе близ Диканьки» с рэпом, реалити-шоу и прямыми трансляциями из мешков, в которых томились черт, голова, дьяк и козак Чуб. Спектакль — совершенно нетрадиционный для тульского зрителя. Примерно так выглядели бы, наверное, «Вечера», если бы за них взялся знаменитый балканец Эмир Кустурица. Ижевский спектакль был поставлен в тот последний год, когда мы были уверены, что дружба с Украиной — это навек, а Гоголь — это то, что объединяет, а не разъединяет наши народы. Не зря их на сцене аж два — один, вероятно, украинский, другой русский.

До окончания гастролей осталось три спектакля — «Слуга двух господ» Гольдони, который прежиссер Петр Шерешевский сделал примерно в том же настроении, что и «Вечера на хуторе». Здесь такое же смешение жанров, времен, географии, приправленное знаменитыми итальянскими хитами. Завершит гастроли современная трагикомедия «Между небом и землей» по пьесе современного драматурга Игоря Афанасьева — история о том, как к трем женщинам, попавшим в автокатастрофу, после смерти приходит в образе ангела их любимый мужчина.



«Свадебная чехарда».

Зрительские отклики на гастроли самые разные. Кто-то с «Вечеров на хуторе близ Диканьки» уходил, говоря, что это не их жанр, а кто-то, наоборот, в понедельник еще раз взял билет, чтобы посмотреть по второму разу. Безусловный аншлаг был у «Покровских ворот». Понравилась тульским зрителям «Свадебная чехарда».



«Покровские ворота».

А вообще ижевцам было что еще предложить тульскому зрителю. Но шекспировские драмы привезти на гастроли очень сложно — слишком большие декорации. По той же причине отказались и от чеховской «Чайки» — очень красивой инсценировки, где на сцене настоящий бассейн, все же действие происходит у озера, льется дождь и полыхает пламя. Два спектакля Ижевского театра из нынешнего репертуара номинировались на главную театральную премию России — «Золотую маску». Причем, «Король Лир» — аж в шести номинациях. Так что если гастроли вдруг станут постоянными, ижевцам будет еще чем удивить туляков.

Из Тулы — с пистолетом

Один из ведущих актеров театра Михаил Солодянкин занят во всех гастрольных спектаклях. Но с городом все равно успел познакомиться.

- Тут у вас погода замечательная. Мы словно на юга приехали. Я солнцезависимый человек, для меня солнце — это радость. Ваши у нас поначалу мерзли — в Ижевске-то минус один.

В Туле великолепный парк, прекрасный музей оружия. В Ясную Поляну нас возили. Потрясающе там — хотелось гулять и гулять. Но, конечно, времени на то, чтобы познакомиться с городом, немного — в основном жизнь проходит от гостиницы, где мы живем, до театра. На выходных по два спектакля в день работали.

Пряники домой еще не покупал. Приобрел вот такой маленький самовар и в музее оружия деревянный пистолет на резинке сыну — он заказал, как будто знал, что в Туле такой есть.

Вижу, что наши спектакли для тульского зрителя неоднозначные, в чем-то неожиданные. Мы ведь на протяжении лет уже десяти пытаемся нашего зрителя перевоспитать. Сейчас он омолодился, окультурился, стал более думающим. В этом большая заслуга директора, который не боится экспериментировать. Хотя начинали с печального — с «Вечеров на хуторе близ Диканьки» у нас тоже уходили, и очень многие, но буквально на шестой-десятый спектакль вновь была наполняемость зала, и билетов не купить. Многие ходят по два — по три раза. Просто это очень живой спектакль, где артисту в рамках своей роли позволяется очень многое. Я бы еще привез «Двенадцать стульев» — у меня там бенефис, я играю Бендера, а Кису — наш заслуженный артист Николай Николаевич Ротов. Но это очень большой спектакль, там занята почти вся труппа, трехэтажные декорации.

Режиссеры скучать не дают

Народная артистка Удмуртии Ирина Ромадина первый раз в Туле. До этого была только проездом.

- Когда едешь с Украины, наш поезд стоял здесь минуты четыре. Я успевала только выбежать на перрон, купить пряник и убежать в вагон. Самое сильное впечатление, что меня поразило до слез — это Ясная Поляна. Экскурсовод — восхитительный. Я видела, как он любит это все. А для меня если человек любит свое дело, это уже очень много значит. А оружейный музей! Елы-палы, я там тоже плакала от восторга.

Очень интересный у вас говор местный: наша украиньска буква «гэ». У меня ее буквально выбивали, когда я в Россию еще в советские времена приехала. Потом не выдержала, таксисту говорю: а что вы здесь тут все гэкаете-то? Он: А что, мы гэкаем?

Актеры наши молодые повели ночью посмотреть на набережную. Я сфотографировала, послала дочери. Она мне отвечает: мама, как в Питере, Василевский остров. Ночью смотрится именно так. И, конечно, я у вас напокупала пряников на полторы тысячи рублей. Вот такая сума!

На гастролях мы всегда открываемся «Вечерами». Нам очень нравится этот спектакль. Это Петр Шерешевский ставил из Санкт-Петербурга, его первый спектакль в нашем театре. Перед этим он сделал его в Питере, но там совершенно другая форма, более классическая. А сюда он приехал, говорит: вы такие хулиганистые… И мы податливые на это хулиганство.

Во многих городах спектакль этот обожают. В Нижнем Новгороде мужик один рванулся, уже когда кулисы опустили, мне, как Солохе, цветы подарить, голову себе в кровь разбил пока шел, представляете? Там же, в Нижнем мы как-то гуляем с козаком Чубом, вдруг останавливается машина, из нее выбегает женщина: «Боже, как я вас люблю!» Думаем, может ошиблась? А она: «Вы ведь из ижевского театра?» Зрители там просто сумасшедшие.

У нас очень молодежный театр. Мы сотрудничаем с режиссерами, которые не дают нам скучать. Режиссеры же разные, каждый хочет выделиться. Мы честно им верим, идем за ними. Очень люблю «Покровские ворота». Лев Евгеньевич — он у нас такой большой, мягкий, крупный, как медведь. Только выходит на сцену и его уже любят. А я выхожу — чувствую, что зрители на меня за этого Хоботова как на фашистку смотрят. Я бы с удовольствием показала в Туле «Короля Лира», который боролся за «Золотую маску». Но почему-то, когда договариваются о гастролях, драму редко отбирают. Наша публика — она готова к изыскам режиссуры, когда все не совсем привычно. всегда будет что-то другое. У нас, например, когда идет серьезный спектакль, читаются даже лекции в фойе. Завлит театра готовит зрителя к восприятию того, что он сейчас увидит на сцене.

В Туле тоже очень хороший, благодарный зритель. Мы ведь по разным городам на гастроли ездим. Поверьте, далеко не везде, когда начинается поклон, люди с первой секунды уже встают. Есть города, где не встают. У нас в Ижевске тоже благодарный зритель, всегда встают. И еще ижевский зритель очень добрый, любит гастролеров, туляков наверняка очень тепло принимают. Как и нас здесь.