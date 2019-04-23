Юных туляков приглашают на конкурс «Юные Мисс и Мистер Тула»

Приглашаются яркие и харизматичные девочки и мальчики от 3 до 16 лет, мечтающие заявить о себе на самых престижных всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Если ваш ребенок уверен в себе, любит выступать перед зрителями, обожает фотографироваться, его ждут на кастинг.



Кастинги проходят по адресу: Тула, ул. К. Цеткин, 4 (бизнес-центр «Альянс»), офис 304. Запись по тел. 704−734. Анкету можно заполнить на сайте агентства Linda.



Конкурс пройдет 19 мая на главной концертной площадке города — Тульской областной филармонии.