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Юных туляков приглашают на конкурс «Юные Мисс и Мистер Тула»

Юных туляков приглашают на конкурс «Юные Мисс и Мистер Тула»

Модельное агентство Linda приглашает девочек и мальчиков принять участие в IV региональном конкурсе обаяния и таланта.

Приглашаются яркие и харизматичные девочки и мальчики от 3 до 16 лет, мечтающие заявить о себе на самых престижных всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Если ваш ребенок уверен в себе, любит выступать перед зрителями, обожает фотографироваться, его ждут на кастинг.

Кастинги проходят по адресу: Тула, ул. К. Цеткин, 4 (бизнес-центр «Альянс»), офис 304. Запись по тел. 704−734. Анкету можно заполнить на сайте агентства Linda.

Конкурс пройдет 19 мая на главной концертной площадке города — Тульской областной филармонии.

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:49 0
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Место
ТулаТульская областная филармония

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