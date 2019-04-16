В Туле проходят тренировки к параду Победы: фоторепортаж

– Сначала отрабатываем подготовительные упражнения – движение строевым шагом в составе шеренг и заключительной частью мы тренируем ритуал в полном объеме. Ритуал начинается со встречи начальника гарнизона, с его доклада, потом проводится объезд всех подразделений. В дальнейшем начальник гарнизона докладывает губернатору Тульской области, затем прохождение торжественным маршем, исполнение песни «День Победы» и убытие личного состава с площади. В дальнейшем проходит военизированная колонна техники и вооружения.