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В Туле проходят тренировки к параду Победы: фоторепортаж
Фото и видео Сергея Старикова

В Туле проходят тренировки к параду Победы: фоторепортаж

Участники отрабатывают слаженность уже вторую неделю.

Участники торжественного парада, который состоится в Туле 9 Мая, в 74-ю годовщину Великой Победы, отрабатывают слаженность при прохождении шеренг.
 
Как рассказал корреспонденту Myslo командир 51-го парашютно-десантного полка Александр Шуваев, в тренировках принимают участие подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, МЧС, судебные приставы и кадетские корпуса.
 

Александр Шуваев

– Сначала отрабатываем подготовительные упражнения – движение строевым шагом в составе шеренг и заключительной частью мы тренируем ритуал в полном объеме. Ритуал начинается со встречи начальника гарнизона, с его доклада, потом проводится объезд всех подразделений. В дальнейшем начальник гарнизона докладывает губернатору Тульской области, затем прохождение торжественным маршем, исполнение песни «День Победы» и убытие личного состава с площади. В дальнейшем проходит военизированная колонна техники и вооружения.

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В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 1
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 2
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 3
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 4
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 5
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 6
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 7
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 8
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 9
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 10
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 11
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 12
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 13
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 14
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 15
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 16
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 17
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 18
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 19
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 20
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 21
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 22
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 23
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 24
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 25
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 26
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 27
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 28
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 29
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 30
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 31
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 32
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 33
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 34
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 35
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 36
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 37
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 38
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 39
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 40
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 41
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 42
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 43
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 44
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 45
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 46
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 47
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 48
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 49
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 50
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 51
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 52
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 53
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 54
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 55
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 56
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 57
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 58
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 59
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 60
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 61
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 62
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 63
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 64
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 65
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 66
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 67
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 68
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 69
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 70
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 71
В Туле проходят тренировки к параду Победы, Фото: 72
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 15:44 +1
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