Фото и видео Сергея Старикова
В Туле проходят тренировки к параду Победы: фоторепортаж
Участники отрабатывают слаженность уже вторую неделю.
Участники торжественного парада, который состоится в Туле 9 Мая, в 74-ю годовщину Великой Победы, отрабатывают слаженность при прохождении шеренг.
Как рассказал корреспонденту Myslo командир 51-го парашютно-десантного полка Александр Шуваев, в тренировках принимают участие подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, МЧС, судебные приставы и кадетские корпуса.
Александр Шуваев
– Сначала отрабатываем подготовительные упражнения – движение строевым шагом в составе шеренг и заключительной частью мы тренируем ритуал в полном объеме. Ритуал начинается со встречи начальника гарнизона, с его доклада, потом проводится объезд всех подразделений. В дальнейшем начальник гарнизона докладывает губернатору Тульской области, затем прохождение торжественным маршем, исполнение песни «День Победы» и убытие личного состава с площади. В дальнейшем проходит военизированная колонна техники и вооружения.
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