Есть способ попасть на «Дикую Мяту» бесплатно! Стань волонтером

Фото из архива Myslo.

Все волонтеры фестиваля получают один пригласительный для друга, место под палатку, трехразовое питание на каждый фестивальный день и бесплатный трансфер из Москвы или Тулы (в зависимости от того откуда вы).

Чтобы стать волонтером фестиваля нужно заполнить профиль на портале добровольцыроссии.рф и выбрать любую из нижеперечисленных вакансий:

Стройка : монтаж и подключение столбов освещения, строительство входной группы, строительство душей и комнаты матери и ребенка

Когда: 17 июня — 1 июля

: монтаж и подключение столбов освещения, строительство входной группы, строительство душей и комнаты матери и ребенка 17 июня — 1 июля Информационный центр : девушки — помощь посетителям, связь зрителей с руководством и службами фестиваля

Когда: 27 — 30 июня

: девушки — помощь посетителям, связь зрителей с руководством и службами фестиваля 27 — 30 июня Инфраструктура : парни — физическая работа

Когда: 24 — 30 июня

: парни — физическая работа 24 — 30 июня Коммерческий отдел : списки, арт-зона, комната матери и ребенка, физическая работа

Когда: 27 июня — 1 июля

: списки, арт-зона, комната матери и ребенка, физическая работа 27 июня — 1 июля Входная группа : работа со списками на техническом въезде, встреча гостей

Когда: две смены 26 — 30 июня и 27 — 30 июня

: работа со списками на техническом въезде, встреча гостей две смены 26 — 30 июня и 27 — 30 июня Детство : девушки и парни, имеющие опыт работы с детьми — помощь в решении организационных вопросов, монтаж и демонтаж, нетяжелая физическая работа

Когда: 27 — 30 июня

: девушки и парни, имеющие опыт работы с детьми — помощь в решении организационных вопросов, монтаж и демонтаж, нетяжелая физическая работа 27 — 30 июня Проживание : помощь менеджеру фестиваля в размещении гостей и партнеров фестиваля в гостиницах

Когда: 27 — 30 июня

: помощь менеджеру фестиваля в размещении гостей и партнеров фестиваля в гостиницах 27 — 30 июня Общая логистика : разметка лагеря, заселение посетителей в кемпинг, проверка палаточных билетов, костровые места

Когда: две смены 25 — 30 июня, 27 — 30 июня

: разметка лагеря, заселение посетителей в кемпинг, проверка палаточных билетов, костровые места две смены 25 — 30 июня, 27 — 30 июня Парковка: разметка парковки, помощь водителям, контроль за соблюдением правил парковки

Когда: две смены 26 — 30 июня и 28 — 30 июня

Обратите внимание, что помощь многих волонтеров нужна до начала фестиваля

Например, в данный момент требуется помощник в тревел-отдел, который будет общаться с гостиницами, пансионатами, отелями, гостевыми домами и хостелами. Можно выбрать удобный график работы в офисе или удаленно. Желающие могут отправить заявку Маше Старцевой на starceva@jgroup.ru

Работа на «Дикой мяте» это в первую очередь уникальный опыт. Вы увидите изнутри «кухню» крупнейшего независимого опен-эйра страны.

Напоминаем, что «Дикая мята» пройдет в Бунырево с 28 по 30 июня. На протяжении трех фестивальных дней для гостей будут работать пять музыкальных сцен, палаточный лагерь, ярмарки и спортивные площадки.