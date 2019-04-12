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Есть способ попасть на «Дикую Мяту» бесплатно! Стань волонтером
Фото из архива Myslo.

Есть способ попасть на «Дикую Мяту» бесплатно! Стань волонтером

Заявки принимаются на портале добровольцыроссии.рф.

Все волонтеры фестиваля получают один пригласительный для друга, место под палатку, трехразовое питание на каждый фестивальный день и бесплатный трансфер из Москвы или Тулы (в зависимости от того откуда вы).

Чтобы стать волонтером фестиваля нужно заполнить профиль на портале добровольцыроссии.рф и выбрать любую из нижеперечисленных вакансий:

  • Стройка: монтаж и подключение столбов освещения, строительство входной группы, строительство душей и комнаты матери и ребенка
    Когда: 17 июня — 1 июля
  • Информационный центр: девушки — помощь посетителям, связь зрителей с руководством и службами фестиваля
    Когда: 27 — 30 июня
  • Инфраструктура: парни — физическая работа
    Когда: 24 — 30 июня
  • Коммерческий отдел: списки, арт-зона, комната матери и ребенка, физическая работа
    Когда: 27 июня — 1 июля
  • Входная группа: работа со списками на техническом въезде, встреча гостей
    Когда: две смены 26 — 30 июня и 27 — 30 июня
  • Детство: девушки и парни, имеющие опыт работы с детьми — помощь в решении организационных вопросов, монтаж и демонтаж, нетяжелая физическая работа
    Когда: 27 — 30 июня
  • Проживание: помощь менеджеру фестиваля в размещении гостей и партнеров фестиваля в гостиницах
    Когда: 27 — 30 июня
  • Общая логистика: разметка лагеря, заселение посетителей в кемпинг, проверка палаточных билетов, костровые места
    Когда: две смены 25 — 30 июня, 27 — 30 июня
  • Парковка: разметка парковки, помощь водителям, контроль за соблюдением правил парковки
    Когда: две смены 26 — 30 июня и 28 — 30 июня

Обратите внимание, что помощь многих волонтеров нужна до начала фестиваля

Например, в данный момент требуется помощник в тревел-отдел, который будет общаться с гостиницами, пансионатами, отелями, гостевыми домами и хостелами. Можно выбрать удобный график работы в офисе или удаленно. Желающие могут отправить заявку Маше Старцевой на starceva@jgroup.ru

Работа на «Дикой мяте» это в первую очередь уникальный опыт. Вы увидите изнутри «кухню» крупнейшего независимого опен-эйра страны.

Напоминаем, что «Дикая мята» пройдет в Бунырево с 28 по 30 июня. На протяжении трех фестивальных дней для гостей будут работать пять музыкальных сцен, палаточный лагерь, ярмарки и спортивные площадки.

Сюжет: "Дикая мята-2019"
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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 16:40 +1
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