Абоненты Tele2 любят фантазировать

Наиболее популярными книжными жанрами оказались фантастика и фэнтези, а самыми читаемыми онлайн-изданиями — журналы Maxim и Cosmopolitan.

Tele2 проанализировала работу популярного сервиса «Tele2 Книги» в первом квартале 2019 года. и составила рейтинг литературных жанров, наиболее популярных среди пользователей сервиса. Ими стали фантастика, фэнтези и книги по саморазвитию. Лидеры в категории художественной литературы — «Инферно» Дэна Брауна, «Пещера» Джеймса Роллинса и сборник «Дозор навсегда. Лучшая фантастика 2018». Рейтинг научно популярной литературы возглавляют «Живи легко» Эндрю Мэтьюза и «Тренировка мозга для генерации золотых идей» Валентина Штерна.

В среднем активный пользователь портала читает 400 страниц в месяц.



Наибольшую популярность завоевали женские и мужские журналы — их выбирают 20% и 16% пользователей соответственно. Третье место рейтинга делят издания о технологиях и журналы категории «Бизнес и общество» — им отдают предпочтение по 10% пользователей. Издания раздела «Стиль жизни» замыкают топ-5 популярных категорий сервиса — на них приходится 8% пользователей. Самыми читаемыми журналами сервиса стали Maxim, Cosmopolitan, Playboy, Forbes и «Популярная механика».

На сегодняшний день на портале абонентам Tele2 доступно более 4 000 выпусков журналов и более 44 000 статей, включая архивные. Один пользователь в среднем читает 3,5 статьи и 1,5 журнала в месяц.