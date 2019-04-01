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«Юре бы это понравилось»: В День космонавтики на «Октаве» покажут поэтический спектакль

«Юре бы это понравилось»: В День космонавтики на «Октаве» покажут поэтический спектакль

Полвека назад в микрофон «Октавы» Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!». Поэтому День космонавтики для кластера — день особенный.

12 апреля, в честь праздника, смотрим поэтический джем «Юре бы это понравилось» от современного театра Community Stage.

Космос намного ближе, чем кажется. Правда, об этом говорят обычно не физики, а лирики. Например, Бродский, Цветаева, Хармс, Асадов, Есенин… Режиссер Алексей Золотовицкий выбрал 17 стихов поэтов с конца XIX века до наших дней, композитор Евгений Бархатов добавил электронный бит и «живой» кларнет, видеохудожник Алексей Берсенев подобрал визуальный ряд. Авторы решили, что «Юре бы это понравилось».

Галактика — далекая и близкая, любовь — вселенская и земная, мечты — всегда безграничные: зритель станет не просто наблюдателем, а соучастником вечных рассуждений. Это спектакль о современных людях и их взаимоотношениях, где космос — лишь повод поговорить.

«Почему именно космос? Мечта о космосе, новых планетах и мирах — это желание жить в лучшем мире, идеальном мире, оторваться от земли. Тютчев, Есенин, Бродский, Асадов — каждое поколение по-своему осмысляло место человека во вселенной. Космос стал предчувствием целого поколения людей», — подчеркнул режиссер спектакля Алексей Золотовицкий.

Есть и еще один, но очень важный повод посетить спектакль на «Октаве». Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!» в микрофон модели ДЭМШ, который разработали и выпустили на знаменитом тульском заводе «Октава» — и, что символично, в этих некогда заводских цехах и будет показан спектакль «Юре бы это понравилось».

Начало спектакля в 19.00. Обратите внимание — вход свободный!

Регистрация по ссылке.

 

Community Stage — современный театр в центре Москвы. Мультижанровая площадка, объединяющая спектакли из России и Европы, поэзию, библиотеку, гастрономию, актуальную музыку, лекции и семинары.

сегодня, в 08:00 +2
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Тула

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