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Маршрутка попала в ДТП на проспекте Ленина в Туле
Фото очевидца.

Маршрутка попала в ДТП на проспекте Ленина в Туле

Автоавария произошла на повороте на ул. Циолковского.

Как сообщили Myslo очевидцы, утром 2 апреля в районе поворота с проспекта Ленина на улицу Циолковского столкнулись ВАЗ-2110 и микроавтобус «Ивеко». Последний двигался по маршруту № 17, в салоне находились пассажиры.

 

По словам участников аварии, они двигались в попутном направлении, и внезапно легковушка решила повернуть направо, в результате чего произошло столкновение.

В аварии никто не пострадал. Водители оформляют ДТП по европротоколу.

сегодня, в 09:34 +3
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