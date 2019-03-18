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Туляк Алексей Летучий поставил номер Сергею Лазареву для Big Love Show

Туляк Алексей Летучий поставил номер Сергею Лазареву для Big Love Show

Об этом певец написал в своем Instagram.

21-летний туляк Алексей Летучий, победитель пятого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, поставил номер известному российскому певцу Сергею Лазареву для Big Love Show-2019. Артист выступал на сцене столичного СК «Олимпийский» с песней «Пьяным, чем обманутым».

– Первое выступление с песней #ПьянымЧемОбманутым на #BigLoveShow 2019. Хореограф: победитель 5 сезона Танцы на ТНТ –  Алексей Летучий, – написал Лазарев в своем Instagram.

Напомним, что Сергей Лазарев представит Россию на Евровидении-2019. Он выступит с песней Scream.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:00 0
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