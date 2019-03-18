Туляк Алексей Летучий поставил номер Сергею Лазареву для Big Love Show

Об этом певец написал в своем Instagram.

21-летний туляк Алексей Летучий, победитель пятого сезона шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, поставил номер известному российскому певцу Сергею Лазареву для Big Love Show-2019. Артист выступал на сцене столичного СК «Олимпийский» с песней «Пьяным, чем обманутым».

– Первое выступление с песней #ПьянымЧемОбманутым на #BigLoveShow 2019. Хореограф: победитель 5 сезона Танцы на ТНТ – Алексей Летучий, – написал Лазарев в своем Instagram.

Напомним, что Сергей Лазарев представит Россию на Евровидении-2019. Он выступит с песней Scream.