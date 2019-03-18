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«Спартак» приедет в Тулу 25 апреля
Фото из архива Myslo.

«Спартак» приедет в Тулу 25 апреля

Российская Премьер-лига опубликовала даты оставшихся туров чемпионата России по футболу.

6 апреля тульский «Арсенал» сыграет на выезде с «Рубином», 13 апреля оружейники проведут домашний матч с «Уралом», 20 апреля туляки отправятся в Уфу, 25 апреля в Тулу приедет «Спартак», а 29 апреля канониры поедут в гости к «Оренбургу».

Полный календарь матчей:

3 апреля (среда)

Матч 16 тура

  • «Оренбург» — «Крылья Советов» 17:00

3, 4 апреля (среда, четверг)

  • Матчи 1/2 финала Олимп Кубка России 2018/19 гг.

22 тур

6 апреля (суббота)

  • «Анжи» — «Динамо» 14:00
  • «Краснодар» — «Крылья Советов» 16:30
  • «Спартак» — ЦСКА 19:00

7 апреля (воскресенье)

  • «Уфа» — «Ростов» 11:30
  • «Урал» — «Енисей» 14:00
  • «Рубин» — «Арсенал» 16:30
  • «Локомотив» — «Зенит» 19:00

8 апреля (понедельник)

  • «Оренбург» — «Ахмат» 17:00

9, 10 апреля (вторник, среда)

  • ¼ финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.

11 апреля (четверг)

  • 1/4 финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.

23 тур

12 апреля (пятница)

  • «Крылья Советов» — «Рубин» 18:30

13 апреля (суббота)

  • «Енисей» — «Уфа» 11:30
  • «Арсенал» — «Урал» 14:00
  • ЦСКА — «Оренбург» 16:30
  • «Ахмат» — «Локомотив» 19:00

14 апреля (воскресенье)

  • «Динамо» — «Краснодар» 14.00
  • «Зенит» — «Анжи» 16:30
  • «Ростов» — «Спартак» 19:00

16, 17 апреля (вторник, среда)

  • ¼ финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.

18 апреля (четверг)

  • 1/4 финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.

24 тур

19 апреля (пятница)

  • «Анжи» — «Ахмат» 19:30

20 апреля (суббота)

  • «Уфа» — «Арсенал» 11:30
  • «Оренбург» — «Ростов» 14:00
  • «Динамо» — «Крылья Советов» 16:30
  • «Локомотив» — ЦСКА 19:00
  • «Краснодар» — «Зенит» 21:00

21 апреля (воскресенье)

  • «Урал» — «Рубин» 16:30
  • «Спартак» — «Енисей» 19:00

25 тур

24 апреля (среда)

  • «Ростов» — «Локомотив» 19:00
  • «Рубин» — «Уфа» 19:30
  • «Ахмат» — «Краснодар» 19:00
  • ЦСКА — «Анжи» 19:30
  • «Зенит» — «Динамо» 21:00

25 апреля (четверг)

  • «Енисей» — «Оренбург» 16:00
  • «Крылья Советов» — «Урал» 18:30
  • «Арсенал» — «Спартак» 20:30

26 тур

27 апреля (суббота)

  • «Анжи» — «Ростов» 16:30
  • «Динамо» — «Ахмат» 19:00

28 апреля (воскресенье)

  • «Уфа» — «Урал» 11:30
  • «Спартак» — «Рубин» 14:00
  • «Зенит» — «Крылья Советов» 16:30
  • «Краснодар» — ЦСКА 19:00
  • «Локомотив» — «Енисей» 21:00

29 апреля (понедельник)

  • «Оренбург» — «Арсенал» 17:00

30 апреля, 1 мая (вторник, среда)

  • ½ финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.

2 мая (четверг)

  • ½ финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.

27 тур

3 мая (пятница)

  • «Енисей» — «Анжи» 14:00
  • «Рубин» — «Оренбург» 16:30

4 мая (суббота)

  • «Урал» — «Спартак» 14:00
  • «Ахмат» — «Зенит» 16:30
  • «Арсенал» — «Локомотив» 19:00

5 мая (воскресенье)

  • «Крылья Советов» — «Уфа» 14:00
  • ЦСКА — «Динамо» 16:30
  • «Ростов» — «Краснодар» 19:00

7, 8 мая (вторник, среда)

  • ½ финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.

9 мая (четверг)

  • ½ финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.

28 тур

10 мая (пятница)

  • «Оренбург» — «Урал» 11:30
  • «Динамо» — «Ростов» 14:00
  • «Анжи» — «Арсенал» 16:30
  • «Локомотив» — «Рубин» 19:00

11 мая (суббота)

  • «Енисей» — «Краснодар» 14:00
  • «Ахмат» — «Крылья Советов» 16:30

12 мая (воскресенье)

  • «Спартак» — «Уфа» 16:30
  • «Зенит» — ЦСКА 19:00

15, 16 мая (среда, четверг)

  • Матчи ½ финала Олимп Кубка России 2018/19 гг.

29 тур

18 мая (суббота)

  • «Уфа» — «Оренбург» 14:00
  • ЦСКА — «Ахмат» 16:30
  • «Крылья Советов» — «Спартак» 19:00

19 мая (воскресенье)

  • «Урал» — «Локомотив» 11:30
  • «Енисей» — «Динамо» 14:00
  • «Арсенал» — «Краснодар» 16:30
  • «Ростов» — «Зенит» 19:00

20 мая (понедельник)

  • «Рубин» — «Анжи» 19:00

22 мая (среда)

  • Финальный матч Олимп Кубка России 2018/19 гг.

30 тур

26 мая (воскресенье)

  • ЦСКА — «Крылья Советов» 14:00
  • «Ахмат» — «Ростов» 14:00
  • «Зенит» — «Енисей» 14:00
  • «Динамо» — «Арсенал» 14:00
  • «Краснодар» — «Рубин» 14:00
  • «Анжи» — «Урал» 14:00
  • «Локомотив» — «Уфа» 14:00
  • «Оренбург» — «Спартак» 14:00

30 мая, 2 июня (четверг, воскресенье)

  • Стыковые матчи РПЛ — ФНЛ

29 мая (среда)

  • Финальный матч Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.

1 июня (суббота)

  • Финальный матч Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.

3 — 11 июня

  • Матчи сборной России.
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