«Спартак» приедет в Тулу 25 апреля

Фото из архива Myslo.

6 апреля тульский «Арсенал» сыграет на выезде с «Рубином», 13 апреля оружейники проведут домашний матч с «Уралом», 20 апреля туляки отправятся в Уфу, 25 апреля в Тулу приедет «Спартак», а 29 апреля канониры поедут в гости к «Оренбургу».

Полный календарь матчей:

3 апреля (среда)

Матч 16 тура

«Оренбург» — «Крылья Советов» 17:00

3, 4 апреля (среда, четверг)

Матчи 1/2 финала Олимп Кубка России 2018/19 гг.

22 тур

6 апреля (суббота)

«Анжи» — «Динамо» 14:00

«Краснодар» — «Крылья Советов» 16:30

«Спартак» — ЦСКА 19:00

7 апреля (воскресенье)

«Уфа» — «Ростов» 11:30

«Урал» — «Енисей» 14:00

«Рубин» — «Арсенал» 16:30

«Локомотив» — «Зенит» 19:00

8 апреля (понедельник)

«Оренбург» — «Ахмат» 17:00

9, 10 апреля (вторник, среда)

¼ финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.

11 апреля (четверг)

1/4 финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.

23 тур

12 апреля (пятница)

«Крылья Советов» — «Рубин» 18:30

13 апреля (суббота)

«Енисей» — «Уфа» 11:30

«Арсенал» — «Урал» 14:00

ЦСКА — «Оренбург» 16:30

«Ахмат» — «Локомотив» 19:00

14 апреля (воскресенье)

«Динамо» — «Краснодар» 14.00

«Зенит» — «Анжи» 16:30

«Ростов» — «Спартак» 19:00

16, 17 апреля (вторник, среда)

¼ финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.

18 апреля (четверг)

1/4 финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.

24 тур

19 апреля (пятница)

«Анжи» — «Ахмат» 19:30

20 апреля (суббота)

«Уфа» — «Арсенал» 11:30

«Оренбург» — «Ростов» 14:00

«Динамо» — «Крылья Советов» 16:30

«Локомотив» — ЦСКА 19:00

«Краснодар» — «Зенит» 21:00

21 апреля (воскресенье)

«Урал» — «Рубин» 16:30

«Спартак» — «Енисей» 19:00

25 тур

24 апреля (среда)

«Ростов» — «Локомотив» 19:00

«Рубин» — «Уфа» 19:30

«Ахмат» — «Краснодар» 19:00

ЦСКА — «Анжи» 19:30

«Зенит» — «Динамо» 21:00

25 апреля (четверг)

«Енисей» — «Оренбург» 16:00

«Крылья Советов» — «Урал» 18:30

«Арсенал» — «Спартак» 20:30

26 тур

27 апреля (суббота)

«Анжи» — «Ростов» 16:30

«Динамо» — «Ахмат» 19:00

28 апреля (воскресенье)

«Уфа» — «Урал» 11:30

«Спартак» — «Рубин» 14:00

«Зенит» — «Крылья Советов» 16:30

«Краснодар» — ЦСКА 19:00

«Локомотив» — «Енисей» 21:00

29 апреля (понедельник)

«Оренбург» — «Арсенал» 17:00

30 апреля, 1 мая (вторник, среда)

½ финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.

2 мая (четверг)

½ финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.

27 тур

3 мая (пятница)

«Енисей» — «Анжи» 14:00

«Рубин» — «Оренбург» 16:30

4 мая (суббота)

«Урал» — «Спартак» 14:00

«Ахмат» — «Зенит» 16:30

«Арсенал» — «Локомотив» 19:00

5 мая (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Уфа» 14:00

ЦСКА — «Динамо» 16:30

«Ростов» — «Краснодар» 19:00

7, 8 мая (вторник, среда)

½ финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.

9 мая (четверг)

½ финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.

28 тур

10 мая (пятница)

«Оренбург» — «Урал» 11:30

«Динамо» — «Ростов» 14:00

«Анжи» — «Арсенал» 16:30

«Локомотив» — «Рубин» 19:00

11 мая (суббота)

«Енисей» — «Краснодар» 14:00

«Ахмат» — «Крылья Советов» 16:30

12 мая (воскресенье)

«Спартак» — «Уфа» 16:30

«Зенит» — ЦСКА 19:00

15, 16 мая (среда, четверг)

Матчи ½ финала Олимп Кубка России 2018/19 гг.

29 тур

18 мая (суббота)

«Уфа» — «Оренбург» 14:00

ЦСКА — «Ахмат» 16:30

«Крылья Советов» — «Спартак» 19:00

19 мая (воскресенье)

«Урал» — «Локомотив» 11:30

«Енисей» — «Динамо» 14:00

«Арсенал» — «Краснодар» 16:30

«Ростов» — «Зенит» 19:00

20 мая (понедельник)

«Рубин» — «Анжи» 19:00

22 мая (среда)

Финальный матч Олимп Кубка России 2018/19 гг.

30 тур

26 мая (воскресенье)

ЦСКА — «Крылья Советов» 14:00

«Ахмат» — «Ростов» 14:00

«Зенит» — «Енисей» 14:00

«Динамо» — «Арсенал» 14:00

«Краснодар» — «Рубин» 14:00

«Анжи» — «Урал» 14:00

«Локомотив» — «Уфа» 14:00

«Оренбург» — «Спартак» 14:00

30 мая, 2 июня (четверг, воскресенье)

Стыковые матчи РПЛ — ФНЛ

29 мая (среда)

Финальный матч Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.

1 июня (суббота)

Финальный матч Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.

3 — 11 июня