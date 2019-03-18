«Спартак» приедет в Тулу 25 апреля
Российская Премьер-лига опубликовала даты оставшихся туров чемпионата России по футболу.
6 апреля тульский «Арсенал» сыграет на выезде с «Рубином», 13 апреля оружейники проведут домашний матч с «Уралом», 20 апреля туляки отправятся в Уфу, 25 апреля в Тулу приедет «Спартак», а 29 апреля канониры поедут в гости к «Оренбургу».
Полный календарь матчей:
3 апреля (среда)
Матч 16 тура
- «Оренбург» — «Крылья Советов» 17:00
3, 4 апреля (среда, четверг)
- Матчи 1/2 финала Олимп Кубка России 2018/19 гг.
22 тур
6 апреля (суббота)
- «Анжи» — «Динамо» 14:00
- «Краснодар» — «Крылья Советов» 16:30
- «Спартак» — ЦСКА 19:00
7 апреля (воскресенье)
- «Уфа» — «Ростов» 11:30
- «Урал» — «Енисей» 14:00
- «Рубин» — «Арсенал» 16:30
- «Локомотив» — «Зенит» 19:00
8 апреля (понедельник)
- «Оренбург» — «Ахмат» 17:00
9, 10 апреля (вторник, среда)
- ¼ финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.
11 апреля (четверг)
- 1/4 финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.
23 тур
12 апреля (пятница)
- «Крылья Советов» — «Рубин» 18:30
13 апреля (суббота)
- «Енисей» — «Уфа» 11:30
- «Арсенал» — «Урал» 14:00
- ЦСКА — «Оренбург» 16:30
- «Ахмат» — «Локомотив» 19:00
14 апреля (воскресенье)
- «Динамо» — «Краснодар» 14.00
- «Зенит» — «Анжи» 16:30
- «Ростов» — «Спартак» 19:00
16, 17 апреля (вторник, среда)
- ¼ финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.
18 апреля (четверг)
- 1/4 финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.
24 тур
19 апреля (пятница)
- «Анжи» — «Ахмат» 19:30
20 апреля (суббота)
- «Уфа» — «Арсенал» 11:30
- «Оренбург» — «Ростов» 14:00
- «Динамо» — «Крылья Советов» 16:30
- «Локомотив» — ЦСКА 19:00
- «Краснодар» — «Зенит» 21:00
21 апреля (воскресенье)
- «Урал» — «Рубин» 16:30
- «Спартак» — «Енисей» 19:00
25 тур
24 апреля (среда)
- «Ростов» — «Локомотив» 19:00
- «Рубин» — «Уфа» 19:30
- «Ахмат» — «Краснодар» 19:00
- ЦСКА — «Анжи» 19:30
- «Зенит» — «Динамо» 21:00
25 апреля (четверг)
- «Енисей» — «Оренбург» 16:00
- «Крылья Советов» — «Урал» 18:30
- «Арсенал» — «Спартак» 20:30
26 тур
27 апреля (суббота)
- «Анжи» — «Ростов» 16:30
- «Динамо» — «Ахмат» 19:00
28 апреля (воскресенье)
- «Уфа» — «Урал» 11:30
- «Спартак» — «Рубин» 14:00
- «Зенит» — «Крылья Советов» 16:30
- «Краснодар» — ЦСКА 19:00
- «Локомотив» — «Енисей» 21:00
29 апреля (понедельник)
- «Оренбург» — «Арсенал» 17:00
30 апреля, 1 мая (вторник, среда)
- ½ финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.
2 мая (четверг)
- ½ финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.
27 тур
3 мая (пятница)
- «Енисей» — «Анжи» 14:00
- «Рубин» — «Оренбург» 16:30
4 мая (суббота)
- «Урал» — «Спартак» 14:00
- «Ахмат» — «Зенит» 16:30
- «Арсенал» — «Локомотив» 19:00
5 мая (воскресенье)
- «Крылья Советов» — «Уфа» 14:00
- ЦСКА — «Динамо» 16:30
- «Ростов» — «Краснодар» 19:00
7, 8 мая (вторник, среда)
- ½ финала Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.
9 мая (четверг)
- ½ финала Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.
28 тур
10 мая (пятница)
- «Оренбург» — «Урал» 11:30
- «Динамо» — «Ростов» 14:00
- «Анжи» — «Арсенал» 16:30
- «Локомотив» — «Рубин» 19:00
11 мая (суббота)
- «Енисей» — «Краснодар» 14:00
- «Ахмат» — «Крылья Советов» 16:30
12 мая (воскресенье)
- «Спартак» — «Уфа» 16:30
- «Зенит» — ЦСКА 19:00
15, 16 мая (среда, четверг)
- Матчи ½ финала Олимп Кубка России 2018/19 гг.
29 тур
18 мая (суббота)
- «Уфа» — «Оренбург» 14:00
- ЦСКА — «Ахмат» 16:30
- «Крылья Советов» — «Спартак» 19:00
19 мая (воскресенье)
- «Урал» — «Локомотив» 11:30
- «Енисей» — «Динамо» 14:00
- «Арсенал» — «Краснодар» 16:30
- «Ростов» — «Зенит» 19:00
20 мая (понедельник)
- «Рубин» — «Анжи» 19:00
22 мая (среда)
- Финальный матч Олимп Кубка России 2018/19 гг.
30 тур
26 мая (воскресенье)
- ЦСКА — «Крылья Советов» 14:00
- «Ахмат» — «Ростов» 14:00
- «Зенит» — «Енисей» 14:00
- «Динамо» — «Арсенал» 14:00
- «Краснодар» — «Рубин» 14:00
- «Анжи» — «Урал» 14:00
- «Локомотив» — «Уфа» 14:00
- «Оренбург» — «Спартак» 14:00
30 мая, 2 июня (четверг, воскресенье)
- Стыковые матчи РПЛ — ФНЛ
29 мая (среда)
- Финальный матч Лиги Европы UEFA 2018/19 гг.
1 июня (суббота)
- Финальный матч Лиги чемпионов UEFA 2018/19 гг.
3 — 11 июня
- Матчи сборной России.