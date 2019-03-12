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В тульском Доме Крафта откроется фотовыставка «Мишень»

В тульском Доме Крафта откроется фотовыставка «Мишень»

В экспозиции будут представлены работы студентов художественной фотшколы имени Родченко.

Туляков приглашают познакомиться с результатами художественного исследования Тулы студентами Школы Родченко под руководством известного фотографа Валерия Нистратова.

Осенью прошлого года молодые фотографы отправились в Тулу, чтобы сделать авторскую серию, посвященную оружейной теме. Результаты их работы будут выставлены в музее.

Открытие выставки состоится в Доме Крафта (пр-т Ленина, д. 27) в четверг, 14 марта, в 18.00. В 17.00 пройдёт встреча с участниками проекта. Вход на оба мероприятия – свободный.

Куратор выставки Валерий Нистратов – фотограф, работающий в традиции арт-документальной фотографии, руководитель мастерской документальной фотографии Школы Родченко.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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