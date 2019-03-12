В почтовое обращение вышла марка в честь тулячки-разведчицы

Отечественные подразделения внешней разведки 12 марта отмечают столетие со дня образования. В честь этого события в почтовое обращение выпущены марки, посвящённые советским разведчицам Зое Воскресенской-Рыбкиной и Африке де Лас Эрас.

Зоя Ивановна Воскресенская-Рыбкина (1907 – 1992) — почётный гражданин Тульской области, советская разведчица, полковник, заслуженный работник НКВД и детская писательница. Вела разведывательную деятельность на территории Китая, Прибалтики, Германии, Австрии, Финляндии и Швеции.

С первых дней Великой Отечественной войны была в Особой группе НКВД, занимавшейся заброской разведгрупп в тыл врага. После войны возглавляла немецкий отдел внешней разведки. В 1955 году вышла в отставку и под псевдонимом Воскресенская начала писать детские книги. Будучи смертельно больной, Зоя Ивановна узнала, что её деятельность рассекречена – последним её произведением стала книга «Теперь я могу сказать правду». Суммарный тираж произведений разведчицы – более 20 миллионов экземпляров. В Узловой её именем названа детская библиотека.

Африка де Лас Эрас (1909 – 1988) — советская разведчица, полковник, почётный сотрудник Госбезопасности. Родилась в городе Сеуте (Испанское Марокко), с началом гражданской войны в Испании в 1936 году ушла на фронт, сражалась на стороне республиканцев.

В 1937 году начала сотрудничать с советской внешней разведкой, выполняла задания в различных странах, в 1939 получила советское гражданство. Более 45 лет прослужила в советских органах госбезопасности. Большую часть времени находилась за границей в статусе разведчика-«нелегала». Вышла в отставку в 1985 году.