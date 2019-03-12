На каких улицах Тулы отключат электричество 13 марта
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:
- ул. Морозова, 1-б, 2-а,
- ул. Староникитская, 73, 75,
- ул. Колетвинова, 25-37 (нечётн),
- ул. Пионерская, 52-70-а (чётн.), 37-61 (нечётн.),
- ул. Гастелло, 18-а, 38, 49, 51,
- ул. Можайского, 43, 39,
- ул. Кутузова, 82, 82-а, 84, 86,
- ул. Краснодонцев, 63,
- ул. Матросова, 27,
- ул. Панфиловцев, 56, 48,
- ул. К. Маркса, 36-48 (чётн.), 31-37 (нечётн.),
- ул. Пролетарская, 1-29 (нечётн),
- ул. Свободы, 47, 56, 58-а,
- п. Октябрьский: 10-й пр-д, 102, 104, 117, 119, 121, 123,
- 25-й пр-д, 17-49 (нечётн.),
- 31-й пр-д, 2-48 (чётн.),
- 24-й пр-д, 1-24,
- 12-й пр-д, 45, 46, 47, 47-а, 57, 59, 61,
- ул. Капитана Громова, 2-а-ж, 1-а-г, 1, 3, 4, 5, 6,
- ул. Речная, 69, 71, 72, 74,
- 28-й пр-д, 43, 56, 58,
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 20-28 (чётн.),
- ул. Кабакова, 22-32-а (чётн.), 23, 29,
- 1-й пр-д, 7, 7-а, 9, 2-а,
- 2-й пр-д, 1-а-з, 2-а-г, 2-10 (чётн.), 10-а, 10-б,
- 3-й пр-д, 11-29 (нечётн.), 18-а-32-б (чётн.),
- 4-й пр-д, 15-31-а (нечётн.), 22-40 (чётн.),
- 6-й пр-д, 70,
- 8-й пр-д, 73,
- 7-й пр-д, 41-63 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
- ул. Болотова, 21-а-53 (нечётн.), 24-72 (чётн.),
- ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а, 22,
- ул. Рогова, 14, 18, 20, 22, 22-а,
- ул. Кооперативная, 22,
- п. Восточный, 3-а, 70-74 (чётн.), 84, 87,
- д. Тихвинка, 64, 65.
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