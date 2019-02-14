На «Октаве» туляков научат искать тайные смыслы в картинах великих художников

Фрагмент картины «Сад земных наслаждений» Иеронима Босха.

Картины великих мастеров прошлых поколений не так просты, как кажется на первый взгляд.

20 февраля — новая лекция московской образовательной платформы «Синхронизация» на «Октаве»: «Что скрыл художник: тайные смыслы в картинах мастеров». Картины великих мастеров прошлых поколений не так просты, как кажется на первый взгляд. Большая часть произведений содержит в себе тайны и загадки, которые можно раскрыть под чутким руководством профессионала.

Читать и понимать язык тайных смыслов живописи научит искусствовед Наталья Вострикова.

Вместе с лектором собравшиеся попробуют посмотреть на известные полотна в той же специфической оптике, что и современники художников — взглядом человека с другой картиной мира, до научных и географических открытий. А также узнают, чем отличаются картина-символ и картина-аллегория, и для каких периодов живописи они характерны — в этом им помогут художники Босх, Ян ван Эйк и Арчимбольдо.

«Портрет четы Арнольфини». Ян Ван Эйк.

На примере полотен Вермеера и Пармиджанино слушатели узнают об оптических приборах и хитростях, к которым прибегали художники, и научатся их распознавать. Речь пойдет и о загадках русской живописи — и здесь не обойдется без Шишкина, Айвазовского, Сурикова, Левитана и других классиков. Вместе с лектором мы заглянем и в XX век — Наталья Вострикова сориентирует в новых смыслах и правилах игры, которые работают уже в современной системе координат.



Наталья Вострикова.

Гость «Октавы» — Наталья Вострикова, искусствовед, преподаватель теории и истории изобразительного искусства, лектор культурной платформы «Синхронизация».

Вход свободный. Начало мероприятия в 19.00. Обратите внимание — возрастной ценз 16+.

Культурная платформа «Синхронизация» — крупнейший лекторий в Москве, который входит в топ лучших образовательных проектов для взрослых по версии городских изданий TimeOut Moscow и The Village. Ежемесячно образовательная платформа проводит более 140 лекций по 20-ти направлениям, включая живопись, архитектуру, кино, биологию, физику, и принимает около 3 000 слушателей. В проекте задействованы 45 лекторов, обладающих неоспоримой экспертизой в своем предмете.