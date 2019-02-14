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Прокуратура нашла нарушения в контактном зоопарке в тульском ТРЦ «Рио»

Прокуратура нашла нарушения в контактном зоопарке в тульском ТРЦ «Рио»

Возбуждено административное дело.

11 февраля 2019 года совместно со специалистами областного Комитета ветеринарии сотрудники прокуратуры выехали на место в контактный зоопарк (ООО «Карина»). На выставке были представлены животные и птицы, всего 31 особь.

Проверкой установлено, что в нарушение ст.ст. 1, 2.5, 18 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979−1 «О ветеринарии» в зоопарке находились животные, не подвергнутые идентификации, в том числе не имели микрочипов, идентификационных колец, татуировок, а именно: дикобраз, два суриката, енот.

Сотрудники зоовыставки также не смогли предъявить документы, подтверждающие качество и безопасность зерновых кормов для животных. А на корма животного происхождения не было ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие территории, на которой они произведены.

Ветеринарные сопроводительные документы на животных и птиц ООО «Карина» были оформлены ненадлежащим образом. Это нарушение п. п. 2, 3, 52 «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Тульский природоохранный прокурор вынес в отношении юридического лица — ООО «Карина» – постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях:

  • по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил),
  • по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства).

Материалы направлены для рассмотрения в Комитет ветеринарии Тульской области.

Фактов жестокого обращения с животными, в том числе с тигренком, в ходе проверки не установлено.

 

Напомним, видео из контактного зоопарка в соцсетях обнародовала тулячка Анастасия Лактина.

Материал о контактном зоопарке можно посмотреть здесь. Пояснения к новому закону о защите животных – здесь.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:05 +1
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