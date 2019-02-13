Фестиваль «Дикая Мята» приглашает юных музыкантов выступить на Детской рок-сцене

А самый яркий и запоминающийся, по мнению авторитетного жюри, коллектив отправится на международный фестиваль в Китае!

Второй год подряд одна из сцен на «Дикой Мяте» будет полностью отдана музыкантам в возрасте от 5 до 14 лет. Никаких натянутых улыбок, фонограмм и постановочных номеров — на Детской рок-сцене, как и на остальных сценах «Дикой Мяты», музыканты играют только хорошую музыку и дарят зрителям неподдельные эмоции.

Если ваш ребенок играет на музыкальных инструментах, сочиняет и поёт собственные авторские песни, то это его шанс выступить на сцене крупнейшего независимого опен-эйра страны.



Условия участия

Возраст участников — от 5 до 14 лет;

На первом этапе отбора допускается исполнение чужих песен. Но к живому прослушиванию будьте готовы показать авторский материал (кавер-версии известных песен не являются авторским материалом);

Если вы сольный музыкант или исполнитель, вас могут пригласить в состав уже действующей рок-группы.

До 17 марта присылайте ваши заявки координатору проекта по адресу mint@germanov.school

По этому электронному адресу и на странице в Instargram вы можете уточнить все детали участия. В заявке напишите небольшой рассказ о себе (ФИО, возраст, город проживания, репертуар) и ссылки на видеозаписи с выступлением.

По итогам первого этапа конкурса по видео отобранных кандидатов пригласят на прослушивание в Москву 19-20 апреля, где и будут выбраны выступающие на Детской сцене в этом году.

Также вместе с Рок-школой Вадима Германова будет выбрана одна группа, которая отправится в 2020 году представлять Россию и фестиваль «Дикая Мята» на международном конкурсе в Китае.