Туляки забронировали несуществующую виллу на Сардинии за 8 тысяч евро

Фото: http://sardiniavilla.ru.

Семейная пара из Тулы стала жертвой мошенников. Супруги собрались отправиться в путешествие, нашли в интернете объявление о сдаче виллы в аренду на острове Сардиния и вступили в переписку с якобы арендодателем.

Собеседник заявил, что оплатить бронь можно банковской картой. Туляки перевели по указанным реквизитам более 8000 евро. После списания денежных средств контактное лицо перестало выходить на связь.

– Сотрудники органов внутренних дел проводят процессуальную проверку и устанавливают лиц, причастных к противоправному деянию, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Полицейские еще раз напоминают гражданам о важности проверок всех реквизитов при переводах денежных средств незнакомым лицам. Нередко интернет-объявления могут давать мошенники, которые перестают выходить на связь сразу после получения денег.