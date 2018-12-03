В Тульском театре драмы появилась детская театральная студия

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

3 декабря на малой сцене Тульского академического театра драмы в рамках работы Центра одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов» состоялись мастер-классы преподавателей Театрального института имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.

Мастер-классы для детей провели ректор института, народный артист РФ Евгений Князев, кстати, наш земляк; доцент кафедры сценической речи Ольга Комарова; старший преподаватель кафедры «Мастерство актера», режиссер, актриса, Елена Одинцова.



Слушателями мастер-классов стали воспитанники Центра одаренных детей и ученики школ искусств региона.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина отметила, что одна из важных составляющих учебного процесса в Центре одаренных детей «Мастерская талантов» — приглашение в качестве преподавателей выдающихся деятелей культуры. Первый год Центр работал по одному направлению «Музыкальное искусство». К детям приезжают педагоги из Санкт-Петербургского Дома музыки и лично Сергей Ролдугин, преподаватели из Российской академии музыки имени Гнесиных, Московского колледжа музыкального исполнительства и Детской музыкальной школы имени Йозефа Гайдна.

Татьяна Рыбкина сообщила, что в этом году в преддверии Года театра в Центре открыто новое направление «Театральное искусство». Дети занимаются на площадке Тульского академического театра драмы. По сути, это первая в регионе детская театральная студия при профессиональном театре. Сегодня у воспитанников Центра первое занятие, на которое приглашены преподаватели из Театрального института имени Бориса Щукина.

«Мы хотим активизировать развитие детского театра. В частности, уже в этом году Тульский драмтеатр поставит пьесу с участием воспитанников Центра», — отметила Татьяна Рыбкина.

По словам министра, в 2018 году в Центре одаренных детей открылось еще одно новое направление — «Живопись». В качестве наставников для ребят планируется пригласить известных мастеров и педагогов.