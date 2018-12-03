новости
новости
Регистрация
Одно из отделений Пенсионного фонда в Туле прекратило прием граждан

Одно из отделений Пенсионного фонда в Туле прекратило прием граждан

Публикуем список действующих адресов клиентских служб.

С 10 ноября 2018 клиентская служба Управления ПФР в Туле, расположенная в Центральном районе города Тулы, прием граждан будет осуществлять только по адресу: Тула, ул. Лейтейзена, 1-в.

Обратите внимание, по адресу: Тула, ул, Оружейная, 5-а прием граждан вестись не будет.

В привычном режиме продолжают работать клиентские службы:

  • в Советском районе Тулы (Тула, ул. Братьев Жабровых, 9-а);
  • в Пролетарском районе Тулы (Тула, ул. Пролетарская, 26);
  • в Зареченском районе Тулы (Тула, ул. Луначарского, 49, к. 2);
  • в Ленинском районе Тулы (Тула, пос. Ленинский, ул. Набережная, 7).

Жители города могут обратиться с вопросами, входящими в компетенцию Пенсионного фонда, в любую клиентскую службу Управления ПФР в г. Туле.

Все клиентские службы Управления ПФР в Туле ведут прием граждан согласно следующему графику:

  • понедельник — четверг: 9.00-18.00, перерыв 13.00-13.45,
  • пятница: 9.00-16.45, перерыв 13.00-13.45,
  • третья пятница месяца: 9:00-13:00, перерыв 13.00-13.45,
  • профессиональная учеба специалистов клиентских служб 13.45-16.45,
  • суббота, воскресенье: выходные.

Напоминаем, предварительно записаться на прием к специалистам Пенсионного фонда можно в том числе на сайте www.pfrf.ru с помощью электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» в разделе «Предварительная запись на прием». Услуга позволяет жителям Тульской области, сэкономив время, выбрать определенный удобный день и час для посещения клиентской службы территориального управления ПФР.

сегодня, в 15:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
пенсионный фондТулаклиентские службы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульском театре драмы появилась детская театральная студия
В Тульском театре драмы появилась детская театральная студия
Забег Дедов Морозов в Туле перенесли на 15 декабря
Забег Дедов Морозов в Туле перенесли на 15 декабря
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.