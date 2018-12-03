Одно из отделений Пенсионного фонда в Туле прекратило прием граждан

С 10 ноября 2018 клиентская служба Управления ПФР в Туле, расположенная в Центральном районе города Тулы, прием граждан будет осуществлять только по адресу: Тула, ул. Лейтейзена, 1-в.

Обратите внимание, по адресу: Тула, ул, Оружейная, 5-а прием граждан вестись не будет.

В привычном режиме продолжают работать клиентские службы:

в Советском районе Тулы (Тула, ул. Братьев Жабровых, 9-а);

в Пролетарском районе Тулы (Тула, ул. Пролетарская, 26);

в Зареченском районе Тулы (Тула, ул. Луначарского, 49, к. 2);

в Ленинском районе Тулы (Тула, пос. Ленинский , ул. Набережная, 7).

Жители города могут обратиться с вопросами, входящими в компетенцию Пенсионного фонда, в любую клиентскую службу Управления ПФР в г. Туле.

Все клиентские службы Управления ПФР в Туле ведут прием граждан согласно следующему графику:

понедельник — четверг: 9.00-18.00, перерыв 13.00-13.45,

пятница: 9.00-16.45, перерыв 13.00-13.45,

третья пятница месяца: 9:00-13:00 , перерыв 13.00-13.45,

, перерыв 13.00-13.45, профессиональная учеба специалистов клиентских служб 13.45-16.45,

суббота, воскресенье: выходные.

Напоминаем, предварительно записаться на прием к специалистам Пенсионного фонда можно в том числе на сайте www.pfrf.ru с помощью электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» в разделе «Предварительная запись на прием». Услуга позволяет жителям Тульской области, сэкономив время, выбрать определенный удобный день и час для посещения клиентской службы территориального управления ПФР.